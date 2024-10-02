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Ankara'nın neyi meşhur? Ankara'nın meşhur şeyleri, yemekleri ve yerleri

Burcu Tufan Burcu Tufan
01.10.2024 19:41
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Eymir Gölü gibi doğal alanlarının yanı sıra alışveriş rotalarıyla da dikkat çeken Ankara, Türkiye’nin başkenti ve kültürel mirası konumundadır. Şehrin önemli yerleri arasında Anıtkabir başta gelir. Buna ek olarak Ankara’ya özgü döner, tirit, kebap, tutmaç gibi lezzetlerin keşfedilmesi mümkündür. Bu ilden satın alınması önerilen hatıra eşyalarıysa gümüş takı, Ayaş testisi gibi el yapımı ürünleri kapsar.

Ankara'nın neyi meşhur? Ankara'nın meşhur şeyleri, yemekleri ve yerleri

İçindekiler

  • Ankara’dan satın alınabilen hediyelikler nelerdir?
  • Ankara’nın yöresel lezzetleri hangileridir?
  • Ankara’nın meşhur tarihi mekanları nelerdir?

Türkiye’nin başkenti olan ve Anıtkabir gibi manevi değeri yüksek bir mekana ev sahipliği yapan Ankara, gerek mutfağı gerek ise turistik yerleriyle ilgi çeker. Şehirde Aspava, Beypazarı kurusu, arabaşı çorbası gibi birbirinden farklı yöresel lezzetlerin tadına bakılabilir. Ayrıca Ankara’ya giden yerli ve yabancı turistlerin gümüş, ahşap, porselen ürünleri inceleyerek hediyelik eşya satın almaları mümkündür. Şehrin ön plana çıkan turistik noktaları arasında ise Gençlik Parkı, Harikalar Diyarı, TBMM Kurtuluş Savaşı Müzesi gibi öneli yerler sıralanır.

Ankara’dan satın alınabilen hediyelikler nelerdir?

Türkiye’nin başkenti Ankara’da bölgeye özgü el yapımı ve yöresel ürünlerin popüler olduğu bilinir. Bu şehirde kilimcilik, ahşap ve gümüş işçiliği gibi zanaatlar meşhurdur. Dolayısıyla Ankara’dan değerli kilimler, ahşap dekoratif ürünler ve gümüş takılar satın alınabilir. Kaleiçi el sanatlarıyla adından söz ettiren şehrin çinileri, porselen ürünleri ve el yapımı süs eşyaları da beğeni kazanır.

Ankara denildiği zaman ilk akla gelen ve milli değeri bulunan yer Anıtkabir'dir. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin yer aldığı Anıtkabir, şehre özgü hatıra objelerinde yer alan ögelerdendir.

Çeşitli maketler ve tablolar, Ankara’dan satın alınabilen kıymetli ürünler arasında sıralanır. Buna ek olarak Beypazarı kurusu, tulum peyniri, bal, Ayaş domatesi gibi gıdalar de bu şehirden satın alınabilen ürünlerdendir. Ankara’yla özdeşleşen diğer hediyelik seçenekleri de havuç lokumu, Ayaş testisi, lavantadan yapılan bakım ürünleri ve doğal taşlardır.

Ankara’nın yöresel lezzetleri hangileridir?

Ankara’ya özgü yemeklerin tatlı, hamur işi, ana yemek, kebap, çorba ve meze çeşitleri gibi birçok tarifi kapsadığı görülür. İlin yöresel lezzetlerinde pirinç, taze sebzeler, kırmızı et, yoğurt ve yeşillik gibi malzemeler yaygın olarak kullanılır. Ankara denildiği zaman ilk akla gelen yemek ise Aspava’dır. Bu yemek bir döner çeşidi olsa da patates, bulgur pilavı, meze çeşitleri gibi birçok eşlikçiyle birlikte sunulur.

Ankara’nın simidi, tavası, saç kavurması, pişmaniyesi ve tandır çöreği de popülerdir. Buna ek olarak Beypazarı usulü kuşbaşılı güveç ve yaprak sarması da şehrin meşhur yemekleri arasındadır. Bu ili ziyaret eden kişilerin keşli makarna, sazan balığı köftesi, bölgeye özgü höşmerim tatlısı ve kuru domates yemeği gibi coğrafi işaretli yemekleri denemeleri mümkündür. Ankara’nın T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenen diğer yöresel lezzetleri ise aşağıda listelenmiştir:

  • Sırım, malak, kül çöreği
  • Kızılcahamam desti kapama, öllüğün körü, karga beyni
  • Uruş kapama, homaça, şibit tatlısı
  • Etli tirit, bici aşı, öküz helvası
  • Toyga çorbası, kuzu kebabı, kaşık atması
  • Yarmalı köy tarhanası, köfter, etli yaprak sarma
  • Çökel, silkme, tutmaç, Ankara döneri
  • Kutludüğün somunu, arabaşı çorbası, ıslama
  • Yarımca, çalma aşı, çir kavurması
  • Mercimekli tarhana çorbası, haside tatlısı, çir hoşafı
  • Yemlik cacığı, sarığı burma, patlatma
  • Ballı tirit, düğün çorbası, tosmankara

Ankara’nın meşhur tarihi mekanları nelerdir?

Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Ankara’da ilk olarak görülmesi gereken yerlerin başında Anıtkabir gelir. Atatürk’ün anıt mezarının yer aldığı Anıtkabir’de İsmet İnönü’nün Lahdi, Barış Parkı ve Zafer Kulesi gibi simgesel bölümler vardır. Şehrin diğer tarihi değere sahip olan mekanları; Ankara Kalesi, Pirinç Han, Mehmet Akif Ersoy Evi, Pembe Han olarak sıralanır. Ayrıca Ankara Palas ve Roma Hamamı gibi turistik yapılar da ilin yoğun ziyaretçi çeken duraklarındandır.

Ankara’da gezilmesi önerilen turistik yerler listesi

Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Gavurkale gibi kültürel değere sahip mekanları barındıran Ankara’da doğal ve dini miras niteliğindeki yerler keşfedilebilir. Şehrin ziyaretçi akınına uğrayan turistik noktaları aşağıda kategorize edilmiştir:

  1. Önemli müzeler: TBMM Kurtuluş Savaşı, PTT Pul, Cumhuriyet, Ulucanlar Cezaevi, Rahmi M. Koç müzeleri; Estergon Türk Kültür Merkezi, Atatürk Müze Köşkü…
  2. Doğal mekanlar: Anfa Altınpark, Gençlik Parkı, Kuğulu Park, Harikalar Diyarı, Eymir Gölü, Gölbaşı, Mavi Göl Barajı, Atatürk Orman Çiftliği…
  3. Turistik rotalar: Suluhan Çarşısı, Hamamönü (Altındağ), Nişantaşı Pazarı…
  4. Sanat galerileri: CerModern, Ankara Sanat Atölyesi…
  5. Camiler: Hacı Bayram, Arslanhane, Melike Hatun, Kocatepe, Tacettin Sultan, Beştepe Milli camileri…
  6. Antik yerler: Augustus Tapınağı, Altınköy Açık Hava Müzesi, Jülien Sütunu…
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Ankara Anıtkabir
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