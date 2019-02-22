Ankara'nın Polatlı ilçesindeki patlamadan acı haber! Yaralı uzman çavuş Mehmet Han şehit oldu

Polatlı'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Topçu ve Füze Okulu'na bağlı Sakarya Kışlası'nda, önceki gün ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada 5 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 4'ü, Polatlı'daki hastanede yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedavi altına alınan askerlerden, evli ve 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Mehmet Han, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit Mehmet Han'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'ın Zile ilçesine gönderilecek.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı, Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında, icra edilen ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanıp tedavisi devam eden 1 askerin şehit olduğunu, diğer 3 askerin ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Evli ve bir çocuk babası Uzman Çavuş Mehmet Han'ın memleketi Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan yakınları, acı haberle gözyaşı döktü. Şehit Uzman Çavuş Han'ın cenazesini, yarın Zile'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. (DHA)

