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Ankara'ya bir de bu açıdan bakın

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 12:00 | Son Güncelleme

Ankara... Türkiye'nin başkenti, aynı zamanda en kalabalık ikinci ili... Siyasetin de ağırlığıyla 'gri şehir' olarak bilinen Ankara'nın görüntüsü de değişiyor.

İşte Anadolu Ajansı'nın objektifinden kentin değişen yüzü...

Ankara'nın renkli yüzü

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Göksu Parkı
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Çukurambar Mahallesi
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Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ)
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Dumlupınar Bulvarı
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Göksu Park
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Gençlik Parkı ve Anıtkabir
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Anıtkabir
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Dumlupınar Bulvarı
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Çukurambar Mahallesi
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Çukurambar Mahallesi
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
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Dumlupınar Bulvarı ve Ahmet Hamdi Akseki Cami
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Kocatepe Cami
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