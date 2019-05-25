HABER

Ankara Numune Hastanesi hizmete kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 07:46 | Son Güncelleme

ANKARA Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından, Sıhhiye’de bulunan tarihi binasındaki hizmetine son verdi.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından, Sıhhiye’de bulunan tarihi binasındaki hizmetine son verdi.

Başkent'in en eski sağlık kuruluşu olan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin üç ay önce başlayan Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşınma süreci tamamlandı. 27 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeni yerinde hizmet vermesi planlanan hastanenin acil servisi hasta girişine kapatıldı.

Taşınma işlemiyle ilgili Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, hastanenin bazı bölümlerinin 7 Şubat 2019’dan itibaren Bilkent’teki Şehir Hastanesi’ne taşındığı belirtildi. Hastanenin kalan bölümlerinin de 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde taşınmasının planlandığının aktarıldığı açıklamada, 26 Mayıs 2019 tarihinden itibaren hasta kabulü ve hizmet sunumunun sona ereceği kaydedildi.

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
İzmir'de işçi servisi devrildi: 7 yaralıİzmir'de işçi servisi devrildi: 7 yaralı
Ankara Numune Hastanesi hizmete kapandıAnkara Numune Hastanesi hizmete kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Erdoğan 'Böyle bir şey yok' dedi ve noktayı koydu

Erdoğan 'Böyle bir şey yok' dedi ve noktayı koydu

Yola dökülen gübre faciaya neden oldu!

Yola dökülen gübre faciaya neden oldu!

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Enes Batur evlendi mi? Ünlü fenomenden evlilik sorusuna yanıt!

Enes Batur evlendi mi? Ünlü fenomenden evlilik sorusuna yanıt!

Belediye başkanı cinayetinde şüpheli sayısı 5'e çıktı

Belediye başkanı cinayetinde şüpheli sayısı 5'e çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Numune Hastanesi hizmete kapandı

Ankara Numune Hastanesi hizmete kapandı

İzmir'de işçi servisi devrildi: 7 yaralı

İzmir'de işçi servisi devrildi: 7 yaralı

Sahur yolunda feci kaza! Ön camdan fırlayan sürücü ağır yaralandı

Sahur yolunda feci kaza! Ön camdan fırladı

Ankara'da bıçaklı saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Bartın'da annesini öldüren kişi akıl hastanesine sevk edildi

Bartın'da annesini öldüren şahıs hakkında flaş gelişme

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı

Otomobil uçuruma yuvarlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.