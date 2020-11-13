HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara polisi iki tırda 6 ton 665 kilo kaçak tütün ele geçirdi

Ankara polisi iki tırda 6 ton 665 kilo kaçak tütün ele geçirdi

13.11.2020 14:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle’de düzenlenen operasyonda iki tırda 6 ton 665 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.Ankara Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmada kaçakçılık suçlarından kaydı bulunan 4 kişinin mukavemeti ile karşılaştı.

Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle’de düzenlenen operasyonda iki tırda 6 ton 665 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Ankara Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmada kaçakçılık suçlarından kaydı bulunan 4 kişinin mukavemeti ile karşılaştı. "Görevli memura mukavemet ve görevini yaptırmamak için direnme" suçundan toplam 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilere yönelik çalışmalar ve edinilen istihbari bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda iki tırda 6 ton 665 kilogram (16 bin 188 paket) kaçak tütün, 580 paket nargile tütünü, 4 bin 850 paket makaron filtresi, 124 adet gümrük kaçağı sigara ağızlığı, 75 adet gümrük kaçağı çakmak, 5 bin 977 adet gümrük kaçağı sigara tabakası ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke
Sözleri tartışma yaratmıştı! İşte Erol Mütercimler'in savunmasıSözleri tartışma yaratmıştı! İşte Erol Mütercimler'in savunması
İşte Atatürk'ü Anma Günü'ne özel mesajlar ve sözlerİşte Atatürk'ü Anma Günü'ne özel mesajlar ve sözler
1/

En Çok Okunan Haberler

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: O testler negatif çıkabiliyor

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: O testler negatif çıkabiliyor

Altın fiyatları için flaş tahmin

Altın fiyatları için flaş tahmin

Bir aileyi yok etmişti! Tek kalan ferdine icra takibi başlattı

Bir aileyi yok etmişti! Tek kalan ferdine icra takibi başlattı

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Parkta 'terör sembolü' skandalında yeni gelişme!

Parkta 'terör sembolü' skandalında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

THY'den 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili açıklama

65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili karar

Paylaştığı karikatür olay olmuştu! İşte Enver Aysever için istenen ceza

Paylaşımı olay olmuştu! İşte Enver Aysever için istenen ceza

Adnan Oktar hakkında istenen ceza belli oldu

Adnan Oktar hakkında istenen ceza belli oldu

Üniversitede taciz skandalı! Görevden uzaklaştırıldı

Üniversitede taciz skandalı! Görevden uzaklaştırıldı

Esenyurt'ta akılalmaz olay: Gece kulübünde 'Miss Uganda' güzellik yarışması düzenlediler

Gece kulübünde akılalmaz olay! 'Miss Uganda' düzenlediler

İmam Hatip mezunlarına yönelik sözleri büyük tartışma yaratmıştı! İşte Erol Mütercimler'in savunması

Sözleri tartışma yaratmıştı! İşte Erol Mütercimler'in savunması

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.