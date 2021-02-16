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  4. Ankara polisi şehir eşkıyalarına ’dur’ dedi

Ankara polisi şehir eşkıyalarına ’dur’ dedi

16.02.2021 13:10 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Keçiören ilçesinde esnaftan tehditle para isteyen organize suç çetesi, Ankara merkezli üç ilde gerçekleştirilen operasyon ile çökertildi.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde esnaftan tehditle para isteyen organize suç çetesi, Ankara merkezli üç ilde gerçekleştirilen operasyon ile çökertildi. Şüpheli 23 şahıstan 20’si yakalanarak gözaltına alındı.
Keçiören ilçesine bağlı Etlik semtindeki esnafa ve vatandaşlara zorbalık yapıp silah zoruyla para isteyen, üzerinde para olduğunu düşündükleri kişileri takip ederek gasp eden, para vermek istemeyen insanlara silahla ateş eden ve sosyal medyada silah teşhiri yapan organize suç çetesi, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile yakalandı.
Ankara merkezli Şanlıurfa ve Yozgat illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli şahsın 1’i cezaevinde olmak üzere 20’si yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı. Firari 2 şahsı yakalamak için de çalışmaların devam edildiği belirtildi. Şüpheli şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bulunan 7 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 246 adet farklı çaplarda fişek ile 3 adet kalaşnikof fişeği, 18 adet dolu kartuş, bir miktar uyuşturucu madde ve şüpheli şahıslara ait çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

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