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Ankara polisi, şehit ailesini acı gününde yalnız bırakmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 20:44 | Son Güncelleme

ANKARA Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve emniyet mensupları, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan polis memuru Köksal Kaşaltı'nın vefat eden babası Hüseyin Kaşaltı'nın cenazesine katıldı.

Ankara polisi, şehit ailesini acı gününde yalnız bırakmadı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve emniyet mensupları, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan polis memuru Köksal Kaşaltı'nın vefat eden babası Hüseyin Kaşaltı'nın cenazesine katıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğünde görevliyken, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Köksal Kaşaltı'nın babası Hüseyin Kaşaltı, bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaşaltı'nın Karşıyaka Mezarlığı Camii’nde düzenlenen cenaze törenine, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı. İl Emniyet Müdürü Yılmaz ve emniyet mensupları, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek acılarını paylaştı. Kaşaltı, öğlen namazına müteakip kılınana cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

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Ankara polisi, şehit ailesini acı gününde yalnız bırakmadıAnkara polisi, şehit ailesini acı gününde yalnız bırakmadıAnkara polisi, şehit ailesini acı gününde yalnız bırakmadıAnkara polisi, şehit ailesini acı gününde yalnız bırakmadı

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