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  4. Ankara polisi zehir tacirlerine nefes aldırmıyor

Ankara polisi zehir tacirlerine nefes aldırmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 10:27 | Son Güncelleme

Başkent’te polis ekiplerinin son 10 günde zehir tacirlerine yönelik yaptıkları çalışmalarda yakalanan 260 şüpheliden 60’ı tutuklandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 10 günde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçları ile ilgili 130 çalışma yapıldı.

Başkent’te polis ekiplerinin son 10 günde zehir tacirlerine yönelik yaptıkları çalışmalarda yakalanan 260 şüpheliden 60’ı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 10 günde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçları ile ilgili 130 çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 260 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 60’ı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalışmalarda toplamda 18 kilo 410 gram esrar, 1 kilo 43 gram eroin, 2 bin 76 adet ecstasy, 1 kilo 2 gram skunk, 7 gram bonzai, 28 gram metamfetamin, 72 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 5 adet tabanca, 3 adet av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 20 bin 965 TL ele geçirildi.

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