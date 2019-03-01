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Ankara polisinden "milyon dolarlık" yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 07:06 | Son Güncelleme

İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı - Gözaltına alınanlardan M.G'nin bir televizyon kanalında programcı olduğu ve örgüte ait şirketlerin birinde "Hazine Müdürü" olarak görev yaptığı tespit edildi - Hücre tipi yapılanma ile kendi aralarında kriptolu telefon ve şifreli haberleşme programı aracılığıyla irtibat kuran zanlıların yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde ettikleri yıllık 340 milyon doları, yurt dışında kurdukları paravan şirketlere aktardıkları belirlendi - Örgüt liderinin yasa dışı bahis oynatan 6 ayrı internet sitesini yönettiği ve 100'den fazla illegal bahis sitesiyle komisyon karşılığı anlaştığı ortaya çıktı - Suç örgütünün yasa dışı bahisten elde ettiği milyonlarca lirayı altın, döviz ve kripto para bitcoine çevirdikleri, daha sonra İngiltere, Bulgaristan, Litvanya ve Malta'daki paravan şirketlere transfer ettikleri öğrenildi

Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütü üyesi 21 kişi gözaltına alındı.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yasadışı Bahisle Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturmaya yürüten Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in koordinesinde düzenlenen operasyonda, belirlenen çok sayıda adrese Özel Harekat polislerinin desteğiyle girildi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümanlar ile yasa dışı bahisten elde edilen yaklaşık 1,5 milyon lira tutarında dolar, avro ve Türk lirası ele geçirildi.

- Örgütün "Hazine Müdürü" TV kanalında programcı çıktı

Operasyonda aralarında örgütün üst düzey yöneticisi Ü.D, yabancı uyruklu Y.D.M.V. ve S.I. ile birlikte T.B, A.U.G, N.K, B.N, M.G, S.S, Ö.B, O.O, B.H, M.Ş, M.K, N.G, K.G, O.G, E.G, B.T, D.Ç ve A.K.Ö gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan M.G'nin bir televizyon kanalında programcı olduğu ve örgüte ait şirketlerin birinde "Hazine Müdürü" olarak görev yaptığı belirlendi.

- Paraları altın, döviz ve bitcoine çevirmişler

Hücre tipi yapılanma ile kendi aralarında kriptolu telefon ve şifreli haberleşme programı aracılığıyla irtibat kuran zanlıların internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynayan kişilerin paralarını, anlaştıkları üçüncü şahısların banka hesaplarına aktardıkları öğrenildi.

Bu paraların örgütün alt kademesinde çalışan "saha elamanları" tarafından ATM cihazlarından cep telefonu uygulamasıyla QR kod kullanılarak kartsız işlemle çekildiği ve il sorumlularına teslim edildiği belirlenirken, toplanan milyonlarca liranın zırhlı kargo araçlarıyla İstanbul'a gönderildiği tespit edildi.

Örgütün İstanbul'da döviz ve altın alım satımı yapan şirketlerle anlaşarak illerden gelen bu paraları altın, döviz ve kripto para bitcoine çevirdikleri ve İngiltere, Bulgaristan, Litvanya ve Malta'da kurdukları paravan şirketlere aktardıkları belirlendi.

- 100'den fazla internet sitesiyle anlaşmışlar

Örgüt lideri A.U'nun yasa dışı bahis oynatan "tempobet.com, iddaatahmin.com, anadolubahis.com, tipobet.com, sultanbet.com ve akcebet.com" isimli internet sitelerini yönettiği ve 100'den fazla illegal bahis sitesiyle de komisyon karşılığı anlaştığı ortaya çıktı.

Ayrıca A.U'nun kripto para transferine yönelik bir şirket kurduğu ve söz konusu şirketin Türkiye'deki bir spor kulübüne sponsor olmak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Bu arada yurt dışında olduğu belirlenen ve hakkında yakalama kararı bulunan örgüt lideri A.U'nun İngiltere vatandaşlığı da bulunduğu ve "Steve" adını kullandığı ortaya çıktı.

- Yasa dışı bahisten yıllık 340 milyon dolar

Ele geçirilen dijital materyal ve dokümanları inceleyen polis ekipleri, örgütün yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde ettiği ve paravan şirketler aracılığıyla yurt dışına çıkardığı paranın yıllık 340 milyon doları bulduğunu belirledi.

- 105 milyon 995 bin lira tutarındaki mal varlığına el konuldu

Ayrıca örgütün üst düzey yapılanmasında yer alan kişilerin, değeri 105 milyon 995 bin lira tutarındaki Türkiye'deki mal varlıklarına el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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