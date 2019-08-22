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Ankara polisinden 'üfürükçü' operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 13:13 | Son Güncelleme

ANKARA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla, insanların dini duygularını sömürerek dolandıran 3 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla, insanların dini duygularını sömürerek dolandıran 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 kişinin mağdurları dolandırdıktan "Seninde nefesin baya kuvvetliymiş" diyerek dalga geçtikleri belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gelen şikayetler üzerine, insanların dini duygularını sömürüp dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonucu, şüpheli Ş.K.'nin çocuğunun okulundaki bazı veli ve öğretmenlere, evlerinde ya da eşlerinde büyü olduğunu ve bunun bozulması için 'safran' otunu yakması gerektiğini söyleyip, bu otun çok pahalı olduğunu belirttiğini bu şekilde birçok kişiden toplam 2 kilogram civarında altın, 350 bin TL nakit para aldığını tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ş.K. ve kocası A.K.'nin dolandırdıkları bir kişiyi tekrardan aradığını belirledi. Şüphelileri takibe alan polis, dolandırdıkları kişiyle iş birliği yaptı. Bu kişi sahte para ve altın dolu poşetle, 2 şüpheliyle buluştu. Polis ekipleri, çantayı alırken Ş.K. ve A.K.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, çok sayıda ziynet eşyası ve piyasa değeri yüksek olan saatler ele geçirildi.
LÜKS YAŞAM SÜRÜYORLARDI
Şüphelilerin, mağdurlardan elde ettikleri paralarla villa yaptırdıkları, pırlantalar alıp, lüks araçlar ile gezdikleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin kendi aralarındaki konuşmalarda mağdurları dolandırdıktan sonra "Seninde nefesin baya kuvvetliymiş" diyerek dalga geçtikleri belirlendi.
Şüphelilerin sorgularında başka bir büyücüyle de çalıştıklarını itiraf etmeleri üzerine, E.Ö. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler E.Ö ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
-Şüphelilerin yakalanması ve adliyeye sevk edilmesi
Haber:Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

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