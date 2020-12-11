HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara polisinden yasa dışı bahis örgütüne darbe

Ankara polisinden yasa dışı bahis örgütüne darbe

11.12.2020 10:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ankara polisinden yasa dışı bahis örgütüne darbe

Ankara merkezli 5 ilde yasa dışı bahis düzenleyen suç örgütüne yönelik operasyonda 40 şüpheliden 31’i yakalanarak gözaltına alındı.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 bin 258 futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis düzenleyen suç örgütünü takibe aldı.

Ankara merkezli 5 ilde yasa dışı bahis düzenleyen suç örgütüne yönelik operasyonda 40 şüpheliden 31’i yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 bin 258 futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis düzenleyen suç örgütünü takibe aldı. 3 aylık süren fiziki ve teknik takibin ardından Ankara merkezli olarak İstanbul, Yalova, Kastamonu ve Bayburt illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 31’i yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda örgütün elebaşı S.B.K. ile örgüt üyeleri S.T. ve H.E., lüks araçta İstanbul’da düzenlenen yasa dışı bahisten kazanıldığı anlaşılan 5 milyon Türk lirası, değerli maden ve kıymetli evraklarla birlikte yakalandı. Ayrıca örgüt üyelerinin ev ve işy erlerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu. Örgütün yasadışı bahis paralarını üçüncü şahıslardan kiraladığı 29 kişiye ait 116 değişik bankaya ait hesaplarda topladığı ve başka şahısların üzerine şirketler kurdurarak para naklini bu şirketler tarafından kazanılmış gelirler gibi gösterdikleri tespit edildi. Ayrıca örgüt lideri S.B.K’nın İstanbul’da örgütün hücre evleri olarak kullanıldığı anlaşılan evleri kasa olarak kullandığı tespit edildi. S.B.K’nın paranın bir kısmı ile değerli maden yatırımı yaptığı belirlendi. Örgütün üst düzey üyesi olduğu anlaşılan 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
Sancar'dan koronavirüs aşısı açıklamasıSancar'dan koronavirüs aşısı açıklaması
22 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!22 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum

Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu! İlk defa paylaştılar

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu! İlk defa paylaştılar

AB'den flaş Türkiye kararı

AB'den flaş Türkiye kararı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

'Nurçinler' çetesi lideri yakalandı! Çatışma anları kamerada

'Nurçinler' çetesi lideri yakalandı! Çatışma anları kamerada

Arkadaşlarının kendisini öldüreceğini düşünüp ikinci kattan atladı

Önce kıyafetlerin attı sonra kendi atladı

Aziz Sancar'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Sancar'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Çorum'un 5 aylık suyu kaldı! Vatandaşlara su tasarrufu çağrısı

Bir kent için tehlike çanları çalmaya başladı

Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul dolusu para ele geçirildi

Ankara merkezli operasyon! 3 bavul dolusu para ele geçirildi

İSKİ su kesintisi 11 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

11 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.