Ankara polisinden zehir tacirlerine darbe

Ankara’da polis ekiplerinden kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan araçta 31 kilo 100 gram ‘skunk’ isimli uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramankazan ilçesinde, İstanbul istikameti yönünde polis ekiplerince bir araca ‘dur’ uyarısı yapıldı. İhtara uymayarak kaçan araç yaşanan kovalamacanın ardından yakalanırken, yapılan aramada 31 kilo 100 gram ‘skunk’ isimli uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundu, araçtaki 4 kişi de gözaltına alındı.

Yakalanan maddelere el konulurken, narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında “uyuşturucu- uyarıcı madde ticareti yapma ve ya sağlama” suçundan adli işlem başlatıldı.

