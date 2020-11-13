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  4. Ankara polisinin çökerttiği çetenin üyeleri adliyeye sevk edildi

Ankara polisinin çökerttiği çetenin üyeleri adliyeye sevk edildi

13.11.2020 15:31 | Son Güncelleme:
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Ankara’da çevre illerden temin ettikleri ruhsatsız tabancaları satan ve polisin operasyonu ile yakalanan çetenin üyeleri adliyeye sevk edildi.Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin ettikleri çok sayıda ruhsatsız tabancayı getirerek Ankara’da satan, vatandaşlara zorla senet imzalattıran, tefecilik yapan çeteye yönelik geçtiğimiz hafta Ankara’da 11, İstanbul’da 3 ve Bolu’da 3 adres olmak üzere toplam 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Ankara’da çevre illerden temin ettikleri ruhsatsız tabancaları satan ve polisin operasyonu ile yakalanan çetenin üyeleri adliyeye sevk edildi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin ettikleri çok sayıda ruhsatsız tabancayı getirerek Ankara’da satan, vatandaşlara zorla senet imzalattıran, tefecilik yapan çeteye yönelik geçtiğimiz hafta Ankara’da 11, İstanbul’da 3 ve Bolu’da 3 adres olmak üzere toplam 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 12 adet değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 12 adet bahse konu tabancalara ait şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirilmişti. Gözaltına alınan zanlılardan 7’si, emniyet işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edildi.

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