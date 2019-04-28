Ankara Rusya Bilim ve Kültür Merkezi'nde Paskalya Bayramı etkinliği

Ankara Rusya Bilim ve Kültür Merkezi, Paskalya Bayramı etkinlikleri kapsamında, kimsesiz çocuklar yararına kermes düzenledi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğine bağlı hizmet veren Ankara Rusya Bilim ve Kültür Merkezi'nde, Türkiye'de yaşayan yetim çocuklara destek amacıyla kermes yapıldı. Kermese, Rusya Bilim ve Kültür Merkezi Başkanı Enver Sheykhov, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde görev yapan diplomatlar, kültür merkezi çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Sheykhov, burada yaptığı konuşmada, çocukların yararına çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Rusya'da Paskalya Bayramı demek; iyiliklerin, kötülüklerin önüne geçmesi demektir. Bu nedenle bu etkinliği düzenledik." ifadelerini kullandı.

Paskalya Bayramı dolayısıyla her yıl Rusya'da ve dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Sheykhov, programa katılan davetlilere teşekkür etti.

Başkentte yaşayan çok sayıda Rus vatandaşının gönüllü katıldığı kermeste, el yapımı ürünler, rengarenk boyanmış yumurtalar ve Paskalya kekleri ikram edildi. Ayrıca, etkinlik kapsamında Rus çocuklardan oluşan koro ve sanatçılar sahne aldı.

Kermes kapsamında elde edilecek gelirin, kimsesiz çocuklar yararına kullanılacağı belirtildi.

