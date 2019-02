Ankara-Şam diyaloğunun perde arkasında ne var?

Türk yetkililer istihbari işbirliğinin YPG üzerinde yoğunlaştığına işaret ediyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye ile Suriye istihbarat birimleri arasında "alt düzeyde diplomatik temasın yürüdüğünü"açıklaması, Ankara-Şam hattında 2012'de kesilen ilişkilere rağmen diyaloğun tamamen sona ermediğinin teyidi oldu. Erdoğan’ın açıklaması iki başkent arasındaki temasa işaret etse de, bu temasın kapsamı ve içeriğine dair yeni soruları da beraberinde getirdi.

Türk Dışişleri yetkilileri, Ankara-Şam hattında istihbarat düzeyinde temas kurulmuş olmasının "sürpriz görülmemesi" gerektiğine işaret ediyor. Türk yetkililer, siyasi liderler arasında temas olmasa bile dünyanın her yerinde istihbarat birimlerinin gerekli gördüğü her durumda temas halinde olabileceğine dikkat çekiyor. Ankara-Şam hattındaki temasın "yeni bir diyalog kapısı" olarak nitelendirilmesinin de doğal olacağını söylemekten çekinmeyen yetkililer, bu temasta her iki ülkeyi yakınlaştıran konunun "terörle mücadele" olduğunu vurguluyor. Yani Ankara’nın da Şam’ın da öncelikli hedefi Türk hükümetinin PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak gördüğü YPG’yle mücadele. Temastan Esad’la görüşme çıkıp çıkmayacağına ilişkin ise "zamana bırakmakta fayda var" gibi temkinli bir değerlendirme yapılıyor.