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Ankara Sanayi Odası 55 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 11:17 | Son Güncelleme

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "ASO, Ankara'nın, bin yıllık üretim geleneğinden geleceğini üreten 55 yıllık bir güç birliği. ASO ile Ankara, artık kendisine dünya kenti rotası çizmiş, yüksek teknolojinin başkenti ve Türkiye'nin önemli bir gücü"

Ankara Sanayi Odası (ASO) 55. yaşını kutluyor.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 55'inci yaşını kutlayan ASO'nun kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ankaralı sanayicilerin taleplerinden doğan ASO'nun, 55 yıldır, üretimde başkenti temsil etmenin sorumluluğuyla "başkentin sanayisini sanayinin başkentine" dönüştürmeye çalıştığını belirten Özdebir, "ASO, Ankara'nın, bin yıllık üretim geleneğinden geleceğini üreten 55 yıllık bir güç birliği. ASO ile Ankara, artık kendisine dünya kenti rotası çizmiş, yüksek teknolojinin başkenti ve Türkiye'nin önemli bir gücü." ifadelerini kullandı.

ASO'nun 55 yıllık tarihinde hem Ankara hem de Türkiye sanayisinin çok önemli mesafeler katettiğini belirten Özdebir, şunları kaydetti:

"Ankaralı sanayiciler, bugün dünyanın hemen hemen her köşesine sanayi mamulleri ihraç eder noktaya gelmiştir. Ankara sanayisi gelişirken ASO ise Türkiye'de sanayinin ve ekonominin gelişmesinde anahtar bir kurum haline gelerek görüşleri merak edilen, söyledikleri ciddiyetle takip edilen bir kurum olmuştur. Odanın kuruluşundan bu yana Türkiye ekonomisi ve sanayisi hakkında dile getirdiği görüşleri ise sanayinin gelişimini nasıl yönlendirdiğini ortaya koymaktadır."

Özdebir, ASO'nun kuruluşundaki ruhu korumaya devam edeceklerini ve Ankara'yı sanayinin de başkenti yapmak için bütün güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.

ASO Yönetim Kurulu kararıyla 55'inci yıl için herhangi bir kutlama yapmayacaklarını belirten Özdebir, "Ülkemize yönelik dış kaynaklı finansal saldırılar nedeniyle birçok sanayicimiz sıkıntı yaşamaktadır. Yönetim Kurulumuzun kararıyla bu dönemde kutlama yapmak yerine, sanayicilerimizin sorunlarını çözmeye odaklanmak istedik. Türkiye'nin bu sıkıntıları bir an evvel aşıp, güzel günlere kısa sürede ulaşacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Ankara Sanayi Odası ASO Başkanı Nurettin Özdebir

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