ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Ankara seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak? Seçim sonuçları ve oy oranları Mynet.com'da olacak!

Ankara seçim sonuçları oy oranları 14 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanan seçmenler tarafından yakından takip edilecek. Akyurt seçim sonuçları, Altındağ seçim sonuçları, Ayaş seçim sonuçları, Balâ seçim sonuçları, Beypazarı seçim sonuçları, Çamlıdere seçim sonuçları, Çankaya seçim sonuçları, Çubuk seçim sonuçları, Elmadağ seçim sonuçları, Etimesgut seçim sonuçları, Evren seçim sonuçları, Gölbaşı seçim sonuçları, Güdül seçim sonuçları, Haymana seçim sonuçları, Kahramankazan seçim sonuçları, Kalecik seçim sonuçları, Keçiören seçim sonuçları, Kızılcahamam seçim sonuçları, Mamak seçim sonuçları, Nallıhan seçim sonuçları, Polatlı seçim sonuçları, Pursaklar seçim sonuçları, Sincan seçim sonuçları, Şereflikoçhisar seçim sonuçları ve Yenimahalle seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Ankara seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Ankara seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Ankara seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

