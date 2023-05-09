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ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili Ankara seçim sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler, 14 Mayıs'ta!

09.05.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara seçim sonuçları 2023 ile ilgili araştırmalar 14 Mayıs 2023 Pazar günü yaklaşırken hız kazandı. Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında 1'inci sırada Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci sırada Muharrem İnce, 3'üncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu, 4'üncü sırada ise Sinan Oğan buunuyorr. Birçok kişi, "Ankara seçim sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Ankara seçim sonuçları ile ilgili merak edilenler...

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili Ankara seçim sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler, 14 Mayıs'ta!

Ankara Seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Ankara seçim sonuçları 14 Mayıs tarihine az bir zaman kala gündem oldu. Heyecanla beklenilen Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye sandık başına gidecek. Seçimler için geri sayım sürüyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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ANKARA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

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İLK OYLAMADA GEÇERLİ OYLARIN SALT ÇOĞUNLUĞU SAĞLANAMAZSA...

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde seçim ikinci oylamaya kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

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