Ankara Şehir Hastanesi çevresindeki yol çalışmaları tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi'ne rahat ulaşım sağlanabilmesi için yapılan yol çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilkent'te yapımı tamamlanan 3 bin 800 yataklı Ankara Şehir Hastanesi'ne rahat ulaşımın sağlanabilmesi için Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yol çalışmaları bitti.

Açıklamaya göre, hastaneye üç koldan erişim sağlayacak 29 köprülü kavşak, üst geçit, 2 köprü, 2 alt geçit ve 2 tünelden oluşan 33 kilometre uzunluğunda yol yapıldı. Etap etap tamamlanan bağlantı yolları ve kavşak çalışmaları kapsamında, önce 3 katlı ODTÜ-Teknokent Kavşağı hizmete girdi.

Yol projesinin ikinci ayağını oluşturan Angora Bulvarı'nı Ankara Şehir Hastanesi bölgesine bağlayacak "Hacettepe Üniversitesi Çok Katlı Köprülü Kavşağı" da trafiğe açıldı.

Üst geçitler, 3'er geliş ve gidiş olmak üzere 6 şeritten oluşan kavşak, trafik akışı da Angora Bulvarı'ndan Hacettepe-Beytepe Kampüsü ve Dumlupınar Bulvarı istikametine doğru 2 şeritli olarak yapıldı. 355 metre uzunluğundaki ardgerme köprünün altındaki döner kavşak ve "U" dönüşleri de bulunan çok katlı kavşak sayesinde Angora Bulvarı ve Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşım sağlanacak.

- "Eskişehir yoluna alternatif güzergah"

Ayrıca Dumlupınar Bulvarı ve Eskişehir yönünde ilerleyen araçların, Danıştay, AFAD ile Tarım ve Orman Bakanlığının karşısından ardgerme köprüyle Ankara Şehir Hastanesi'ne dönüş yapılması da sağlandı.

Bu arada köprüde yolun her iki tarafından asansörle geçişi sağlayacak 2,5 metre genişliğinde ve 108 metre uzunluğundaki yaya geçidi de bulunuyor.

