Ankara Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - BAŞKENT Ankara'da yapımı tamamlanan ve 8 hastanenin çatısı altına taşınacağı Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa'nın en büyük, dünyada tek seferde yapılan 3'üncü büyük hastanesini açmış olduklarını belirterek, "Biz bölgede sağlık üssü olan, bir eksiği olmayan bir yapı olsun istiyoruz" dedi.

2015 yılında inşaatı başlayan Ankara Şehir Hastanesi tek seferde yapılan Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 3'üncü büyüklükteki hastanesi sayılıyor. Hastane, 1,3 milyon metrekare alanda kuruldu. Toplam 904 poliklinik odası, 259 poliklinik destek odası ile günlük 40 bin poliklinik hastasının tedavi edileceği Ankara Şehir Hastanesi’nde günde 100 bin hastaya hizmet verilecek şekilde planlama yapıldı. Ayrıca, toplam 131 ameliyathanede günlük 650 ameliyatın gerçekleştirilmesi planlanıyor.

'ŞEHİR HASTANEMİZ TOPLAM 8 BRANŞ HASTANESİNDEN OLUŞMAKTA'

Hastanede incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşınma işlemlerinin geçen hafta Atatürk Eğitim Hastanesi ile başladığını, daha sonra Yüksek İhtisas Hastanesi ile devam ettiğini belirtti ve şunları söyledi: "Şehir hastanemiz toplam 8 branş hastanesinden oluşmakta. Biz şehir hastanelerini özellikle bulunduğu bölgenin en son noktada tedavilerin yapıldığı birere sağlık üssü olmasını hedefliyoruz. Bu anlamda bu hastanemiz de, bu bölgede sağlık üssü olarak en son noktada hizmet verebilir bir organizasyon yapısıyla hareket ediyor olacak. Biz şehir hastanelerinin var olan yönetim sisteminden farklı olarak bu süreçte yönetim şeklini de farklılaştırmak istedik. Bu çerçevede bir kararname ile yeni dönemde şehir hastanelerini en tepede koordinatör başhekimin olduğu, onun altında koordinatör başhekim yardımcıları, idari mali direktörlerin olduğu ve her kulenin de birer başhekim ve idari ve mali yapılanmasının olduğu yeni bir yönetim şekli ile planladık."

'BÖLGEDE SAĞLIK ÜSSÜ OLAN BİR YAPI OLSUN İSTİYORUZ'

Ankara Şehir Hastanesi'nin 8 hastaneden oluştuğunu, dolayısıyla bir koordinatör başhekimlik altında 8 başhekimin görev yapacağını kaydeden Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz öncelikle 4 tane bloğun koordinatör başhekimlerini atadık ve hasta kabulü başlamış oldu. Tabii bu hasta kabulünde çok titiz, hassas özellikle arkadaşların yoğun gayreti ile hastaların ihmal edilmemesi, zarar görmemesi anlamında titiz bir çalışma yapıldı ve hafta sonu itibarıyla bu bitmiş oldu. Hatta Cumartesi günü burada bir hastamızın tedavisi de başarıyla yapıldı. Toplam 3 bin 623 yatağı ile Avrupa'nın en büyük, ama dünyada tek seferde yapılan 3'üncü büyük hastanesini açmış oluyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde de diğer hastanelerin benzer şekilde titizlikle taşınması sağlanmış olacak. Biz bölgede sağlık üssü olan bir eksiği olmayan bir yapı olsun istiyoruz."

Bakan Koca, Ankara Şehir Hastanesi ile ilgili olarak siyasi alanda çok sorunların yaşanacağı, açılmayacağı, yollarda ciddi sorunlar olacağı kaygılarının gündeme getirildiğini hatırlatarak, "Bu anlamda herhangi bir sorun yaşanmadı. Son derece hastaların memnun olduğu ve önümüzdeki 1-1,5 aylık süreçte titizlikle, hassasiyetle devam ettirilerek tamamlanacağını söyleyebilirim" dedi. Bakan Koca, açıklamasının ardından hastane içerisinde incelemede bulundu ve tedavi gören vatandaşlar ile yakından ilgilendi. Ankara Şehir Hastanesi'nin resmi açılış töreninin ise önümüzdeki dönemde yapılacağı belirtildi.