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Ankara Şehir Hastanesinde bir ilk daha

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.08.2019 09:22 | Son Güncelleme

Ankara Şehir Hastanesinde Göğüs Cerrahisi Uzmanları bir ilke daha imza attı.Eskişehir den Ankara’ya eşi İsmail Varal ile birlikte tedavi için gelen Ayşenur Varal, Ankara Şehir Hastanesinde Doç.

Ankara Şehir Hastanesinde Göğüs Cerrahisi Uzmanları bir ilke daha imza attı.
Eskişehir den Ankara’ya eşi İsmail Varal ile birlikte tedavi için gelen Ayşenur Varal, Ankara Şehir Hastanesinde Doç. Doktor Erdal Yelkeler ve ekibinin yaptığı başarılı ameliyat sonucunda 7 ay sonra yemek yedi, su içti ve düzgün nefes almaya başladı.
Ameliyatın zor ve nadir olduğunu belirten Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi uzmanı ve Doç. Doktor Erdal Yelkeler, “ Aslında nefes borusu ameliyatlarında göğüs cerrahisini yaptığı nadir ve çok zor işlerden bir tanesidir. Nefes borusunda en sık karşılaştığımız ameliyat gerektiren, daha çok yoğun bakımda kalmış hastalarda ortaya çıkan nefes borusu darlıklarıdır. Yoğun bakımda uzun süre yatan hastalarda özellikle solunum cihazına bağlı hastalarda, nefes borusuna yerleştirdiğimiz tüpler var, bu tüpün uzun süre kalması neticesinde nefes borusunda darlıklar ortaya çıkmaktadır. Nefes borusunda yaptığımız diğer büyük tümör, yani kanserleri veya iyi huylu tümörleri sıralayabiliriz” şeklinde konuştu.

“Ayşenur hanım 7 aydır yemek yiyemiyor, su içemiyordu”
Hastalık hakkında bilgiler veren Yelkeler, sözlerine şöyle devam etti,”Nefes borusu ile yemek borusu arasındaki yırtıklara Trakea Özofagus diyoruz. Bir çok büyük merkezde ulaşamayan hastalarımız için bu nefes darlığını ortadan kaldırmak için nefes borusuna delikler açılmasıdır. Hastamız yaklaşık 7 aydır nefes borusu ile yemek borusu arasında darlık arkasındaki açılan delik nedeniyle yaklaşık 7 aydır ağızdan sıvı alamıyor, yemek yiyemiyor vaziyette. Konuşma ve nefes darlığı vardı. Hastamız bize bu şekilde başvurdu. Hastamızı göğüs cerrahine yatırdık ve arkasından ameliyatımıza başlamış olduk.”

“Ankara Şehir Hastanesinde 9 ameliyatta da başarılı olduk”
Üzücü bir durum yaşamadıklarını belirten Yelkeler, “Ameliyatlar gerçekten zor ameliyatlar. Bazen dikiş tutmuyor daracık alanlarda dikiş tutmuyor. Her şey yolunda giderse 2 haftaya taburcu ediyoruz. Ülkemizde bu ameliyatın korkulan kısmı dikişlerin tutmaması, artık hastalar açısından ve hekimler açısından da bazı problemler oluşturuyor. Ankara Şehir Hastanesi bu anlamda nefes darlığı, nefes yırtılması, yemek borusu yırtılması durumunda, açıldığı bu tarihten yana 9 tane bu şekilde ameliyat gerçekleştirdi. Bu ameliyatlar Türkiye de çok az merkezlerde yapılmakta ve bu vakte kadar yaptığımız ameliyatlarda neticesinde elde ettiğimiz sonuçlar güzel, üzücü bir durum yaşamadık” diye konuştu.
Yaşadıkları zorlukları anlatan İsmail Varal, “7 ay önce hastaneye gittik. Yoğun bakıma girdik nefes borusuna delik açtılar. Daha sonrasında Ankara şehir hastanesine geldik. 15 gün sonra burada ameliyatı yapıldı. Çok şükür sağlığına kavuştu. Eskişehir de bu gibi tedaviler pek bilinmiyor.
Hocamıza teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ankara şehir hastanesindeki doktorlar olsun , çalışanlar olsun ilgi bakımından olsun gayet iyi. Bu hastalığı olanlar buraya gelsinler.
7 ay sonra yemek yiyebilmenin ve su içebilmenin mutluluğunu yaşayan Ayşenur Varal,”Çok şey hatırlamıyorum yoğun bakımdaydım. Yaşadığım zorlukları hatırlatıyorum. Şimdi gayet iyiyim. 7 ay sonra yemek ve su içmek çok güzel bir duygu. Hastaneyi ve doktorlarımızı çok güzel buldum. Bayramı da ailemle geçireceğim içinde çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

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