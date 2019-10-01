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Ankara Şehir Hastanesi’nde “Geleneksel lohusa şerbeti” dağıtıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.10.2019 16:49 | Son Güncelleme

Ankara Şehir Hastanesi’nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla lohusa ve hastalara “Geleneksel lohusa şerbeti” dağıtıldı.

Ankara Şehir Hastanesi’nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla lohusa ve hastalara “Geleneksel lohusa şerbeti” dağıtıldı. Şerbet dağıtılan lohusalara, anne sütünün önemi konusunda hemşireler ve doktorlar tarafından bilgi verildi.
Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, yeni doğum yapan anneleri odalarında ziyaret etti. Anneler ve bebekleri ile yakından ilgilenen Tekin, annelere ve yakınlarına lohusa şerbeti ikram etti.

Anne sütü bebekleri alerjik hastalıklar, astım ve obeziteden koruyor
Anne sütünün bebekler için en değerli besin olduğunu belirten Tekin, “Öncelikle yeni doğan döneminde görülen hastalıklarda etkisi olduğu pek çok çalışmada gösteriliyor. Yeni doğan bebeğin, bağırsak mikro florasını koruyucu bakterilerden oluşan bir kompozisyon haline getirerek özellikle alerjik hastalıklar, astım, obezite gibi, uzun dönemde görülebilen nörolojik bozukluklara karşı bir önlem olduğu artık pek çok çalışmada gösteriliyor” diye konuştu.

Emzirmek meme ve rahim kanserini önlüyor
Emzirmenin anne için de pek çok faydası olduğunu vurgulayan Tekin, “Emzirmek, anneyi meme kanserinden koruyor. Yine rahim ve rahim ağzı kanserinden koruyucu etkisi var. Bu bakımdan biz her yıl 1-7 Ekim’i Ulusal Emzirme Haftası olarak kutluyoruz. Bu yıl bir temayı daha birleştirmek istedik. Ekim ayı aynı zamanda meme kanseri farkındalık ayı. Hem meme kanseri farkındalığı için hem de emzirme haftasının bu seneki temasının rengi pembe olduğu için pembe süslemeler yaptık” şeklinde konuştu.

Sıvı tüketimi sütü artırıyor
Öte yandan, bu dönemde beslenmenin önemine de dikkat çeken Tekin, annelerin yeterli ve düzenli beslenmesi gerektiğine işaret etti. Tekin, yeterli sıvı tüketmenin ve dengeli beslenmenin sütü artırdığını kaydetti.

İlk 6 ay sadece anne sütü verilmeli
Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Laktasyon Ebesi Elif Bilge de anneleri ziyaret ederek annelere, anne sütünün ve emzirmenin önemini anlattı. Anne sütünün çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyen Bilge, başka hiçbir şeyin anne sütünün yerini tutamayacağının altını çizdi.
Bilge, annelere ilk 6 ay bebeklerine sadece anne sütü vermeleri gerektiğini söyleyerek, “İlk aydan sonra da ek gıdalarla beraber mutlaka 2 yaş ve ötesine kadar anne sütüne devam edelim. Biberon kullanımı tavsiye etmiyoruz. Anne sütüyle çok sağlıklı büyüyecek, zekası daha iyi olacak. Sizi de emzirmek rahim kanserinden ve meme kanserinden koruyor” dedi.

Yeni anneler de emzirmenin önemini öğrendi
Yeni doğum yapan anneler de doktorların ve hemşirelerin anne sütünün önemi hakkında kendilerine bilgi verdiklerini ifade etti. Anne sütünün ve emzirmenin önemiyle ilgili bilgi alan anneler, bebeğini mutlaka emzireceklerini söyledi.
Etkinlikte, yeni doğum yapan annelere, içinde bebek bakım ürünleri bulunan hediye paketleri de verildi.

Ankara Şehir Hastanesi’nde “Geleneksel lohusa şerbeti” dağıtıldı

Ankara Şehir Hastanesi’nde “Geleneksel lohusa şerbeti” dağıtıldı

Ankara Şehir Hastanesi’nde “Geleneksel lohusa şerbeti” dağıtıldı

Ankara Şehir Hastanesi’nde “Geleneksel lohusa şerbeti” dağıtıldı

Ankara Şehir Hastanesi’nde “Geleneksel lohusa şerbeti” dağıtıldı

Ankara Şehir Hastanesi’nde “Geleneksel lohusa şerbeti” dağıtıldı

Ankara Şehir Hastanesi’nde “Geleneksel lohusa şerbeti” dağıtıldı

Ankara Şehir Hastanesi’nde “Geleneksel lohusa şerbeti” dağıtıldı

Ankara Şehir Hastanesi’nde “Geleneksel lohusa şerbeti” dağıtıldı

Ankara Şehir Hastanesi’nde “Geleneksel lohusa şerbeti” dağıtıldı

Ankara Şehir Hastanesi’nde “Geleneksel lohusa şerbeti” dağıtıldı

Ankara Şehir Hastanesi’nde “Geleneksel lohusa şerbeti” dağıtıldı

Ankara Şehir Hastanesi’nde “Geleneksel lohusa şerbeti” dağıtıldı
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