Ankara Şehir Hastanesinden Rümeysa Berin Şen açıklaması

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen, geçtiğimiz günlerde 36 saatlik nöbetten çıkıp evine dönerken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmişti.

"ŞEN'İ KAYBEMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ"

Ankara Şehir Hastanesi sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayınlandı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde görev yapmakta olan Kıymetli Çalışma Arkadaşımız Dr. Rümeysa Berin Şen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailemizin başı sağ olsun, Kıymetli Çalışma Arkadaşımız Dr. Rümeysa Berin Şen'in mekanı cennet olsun."

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde görev yapmakta olan Kıymetli Çalışma Arkadaşımız Dr. Rümeysa Berin ŞEN'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailemizin başı sağ olsun, Kıymetli Çalışma Arkadaşımız Dr. Rümeysa Berin ŞEN'in mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/htHayXvHY5 — Ankara Şehir Hastanesi (@ankarasehirhast) October 23, 2021



