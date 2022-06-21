HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara sele teslim oldu! Bu kez o ilçeyi vurdu

Ankara sele teslim oldu! Bu kez o ilçeyi vurdu

21.06.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 7 Haziran'da meydana gelen ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketi sonrası Ankara'nın Çubuk ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, ekin alanları zarar gördü. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş hasar gören bölgede incelemelerde bulundu.

Ankara sele teslim oldu! Bu kez o ilçeyi vurdu

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bazı mahallerde yoğun yağış nedeniyle su baskınları ve sel oluştu. Yağışlar ekili alanlara zarar verdi.

51

BİRÇOK YER ZARAR GÖRDÜ

Çubuk’a bağlı Ağılcık ve Atatürk mahallelerinde sağanak ekili alanlarda zarar meydanı getirdi. Derler taşarken taşkın nedeniyle bir çok evin giriş katları ve garajlarını su basarken, yol ve köprüler yüksek kesimlerden gelen sel nedeniyle zarar gördü.

52

Bölgede Çubuk Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler bölgede çalışma başlattı. Öte yandan Atatürk Mahallesi’nde ise Çubuk Özel Eğitim Uygulama, İş Uygulama ve Mesleki Eğitim Merkezi ile Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulları ilse sel nedeniyle ulaşıma kapandı.

BELEDİYE BAŞKANI İNCELEME YAPTI

Yağış nedeniyle hasar gören bölgelerde incelemeler yapan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, belediye ekiplerinin onarım ve temizlik çalışması başlattığını söyledi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te kan donduran olay! Abisini...Gaziantep'te kan donduran olay! Abisini...
Sınav günü cevabı yürek burkmuştu! "Annem..."Sınav günü cevabı yürek burkmuştu! "Annem..."
İsveç'ten bir kez daha skandal görüntüler geldi! Göteborg'da küstah gösteriİsveç'ten bir kez daha skandal görüntüler geldi! Göteborg'da küstah gösteri
Anahtar Kelimeler:
Ankara Çubuk ilçesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altında rekor için tarihi verdiler…

Altında rekor için tarihi verdiler…

Halk plajında iğrenç olay! Vatandaşlar yakalayıp dövdü

Halk plajında iğrenç olay! Vatandaşlar yakalayıp dövdü

ORC'den son seçim anketi! 7 büyükşehirde son durum...

ORC'den son seçim anketi! 7 büyükşehirde son durum...

Bahçeli'den 'ekonomi' mesajı: "Acil ihtiyaç vardır"

Bahçeli'den 'ekonomi' mesajı: "Acil ihtiyaç vardır"

Emekliler bu haberi bekliyordu!

Emekliler bu haberi bekliyordu!

Dikkat çeken sözler: Ya faiz artırımı ya da erken seçim

Dikkat çeken sözler: Ya faiz artırımı ya da erken seçim

İlginizi Çekebilir

Eskiden milyonerdi! Şimdi cansız mankenlerle ıssız adada...

Eskiden milyonerdi! Şimdi cansız mankenlerle ıssız adada...

Tuvaletinin geldiğini sandı! Farkında olmadan doğum yaptı

Tuvaletinin geldiğini sandı! Farkında olmadan doğum yaptı

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Akıllara bile gelmeyecek seks rekorları!

Akıllara bile gelmeyecek seks rekorları!

Seks bebeklerinin playboyu! ''Ruhunuzu insanlar doyuramaz'' dedi

Seks bebeklerinin playboyu! ''Ruhunuzu insanlar doyuramaz'' dedi

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.