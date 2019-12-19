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Ankara siber polisinden yasa dışı bahis çetesine darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 17:12 | Son Güncelleme

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli İstanbul, Bursa ve Antalya’da yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli İstanbul, Bursa ve Antalya’da yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 17 kişinin gözaltına alındığı operasyonda zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ile yüklü miktarda para ele geçirildi. Örgütün şema düzeni ve muhasebe kayıtlarına göre bir ayda yaklaşık 64 milyon lira tutarında para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.
Örgütün başka kişilerin hesaplarında topladığı bu parayı aynı şekilde farklı kişilerin üzerlerine kurulan sözde firmalara aktararak gelir kazanmış gibi gösterdiği tespit edildi. İstanbul’da örgüte ait kuyumcu ve döviz bürosuna gönderilen paranın dövize çevrilip Bitcoin satın alma yöntemiyle ülke dışına çıkarıldığı belirlendi. Örgüt yöneticisinin farklı şehirlerde yazılım firması kurduğu, yazılımcılar tarafından yasa dışı bahis paralarının ödenmesine imkan veren birçok uygulama geliştirildiği ve çok sayıda yazılım uzmanı çalıştırıldığı tespit edildi. Zanlıların yazılımcılar tarafından yapılan uygulamalar ve ödeme yazılımları için Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumuna da müracaat ettikleri tespit edildi. Kimliği belirlenen örgüt liderinin ise yurt dışında olduğu ortaya çıktı.
Operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 16’sı tutuklanmaları istemiyle Ankara Adliyesine sevk edildi.

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