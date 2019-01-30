Ankara Siteler’deki yangın: 5 ölü, 8 yaralı

Ankara Siteler’de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Siteler’de akşam saatlerinde bir mobilya atölyesinde henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin tüm atölyeyi sardığı yangında Suriye uyruklu 5 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi de yaralandı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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