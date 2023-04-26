Ankara Sivas hızlı tren ücretsiz mi? Sivas Ankara hızlı tren ne zamana kadar ücretsiz?

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı bugün ilk seferini gerçekleştirdi. Üç ili doğrudan ilgilendiren Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'taki 1,4 milyon vatandaşı seyahat imkanına kavuşturacak. Peki, Ankara Sivas hızlı tren ücretsiz mi, biletleri ne kadar? Sivas Ankara hızlı tren ne zamana kadar ücretsiz? İşte tüm ayrıntılar...

ANKARA SİVAS HIZLI TREN ÜCRETSİZ Mİ?

2 şehir arasındaki mesafeyi 2 saate indiren Ankara-Sivas Hızlı treni ilk seferi için hareket etti. Hızlı tren başkentten yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hızlı tren hattının mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

8 İSTASYON BULUNUYOR

405 kilometrelik hatta Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattında 66 kilometrelik 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük yer alıyor.

İLK DEFA YERLİ RAY KULLANILDI

Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğü 89 metre yükseklikle Elmadağ'da yapıldı. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanıldı. 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol, yani beton yol uygulaması gerçekleştirildi.

Ayrıca, proje kapsamında Sivas'ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yapıldı.

