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Ankara-Sivas YHT Hattı Projesi'nde son durum! Ankara-Sivas hattı iki saate düşecek

25.01.2021 10:11 | Son Güncelleme:
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Ankara-Sivas YHT Hattı Projesi'nde son durum! Ankara-Sivas hattı iki saate düşecek

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesinde performans testleri başladı. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından Ankara-Sivas arasını 2 saate düşürecek hattın açılışı yapılarak işletmeye alınacak.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesinde performans testleri başladı. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garından saat 08.00'da hareket eden yüksek hızlı tren söz konusu testleri yaparak Sivas'a ulaşmak üzere yola çıktı.

Ankara-Balışeyh konvansiyonel hat kesimi ve devamında Balışeyh-Sivas yüksek hızlı tren hat kesimi üzerinde, yüksek hızlı tren setinin, imalatı tamamlanan demiryolu hattında, 25 KV 50 Hz elektrifikasyon katener hattı altındaki performansı ile hat üzerinde bulunan tüm sinyalizasyon sistemi, özellikle tren tespit sistemiyle olan etkileşiminin gözlemlenmesi amacıyla performans testi gerçekleştirilecek.

İKİ SAATE DÜŞECEK

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile ilgili test çalışmalarına, hat ölçüm testleri, dinamik testler, ETCS Seviye 1 testleri ile devam edilecek ve testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından Ankara-Sivas arasını 2 saate düşürecek hattın açılışı yapılarak işletmeye alınacak.

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Söz konusu çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun şunları kaydetti:

“Ankara-Sivas arası yaklaşık 405 km’lik bir güzergah. Zorlu coğrafyalardan geçtik. Ama İnşallah sona yaklaştık. Özellikle elektrifikasyonda önemli bir aşamaya geldik. Bu anlamda sahadaki imalatı yapılan kesimlerle trenin etkileşimini görmek üzere hızlı trenimizle Sivas’a gideceğiz. Çok heyecanlıyız.”

Kaynak: İHA

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