Ankara-Sivas YHT Projesi'nde test sürüşleri yıl sonunda başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu yıl sonuna yakın inşallah bu hat üzerinde test sürüşlerine başlamış olacağız. Daha sonra da etap etap bu hattı trafiğe açmayı planlıyoruz." dedi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki Ankara-Sivas YHT Projesi şantiyesinde incelemede bulunan Turhan, daha sonra Sorgun ilçesinde ray kaynağı çalışmasına katıldı.

Turhan, burada yaptığı açıklamada, projenin yüklenici firmalarından yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi aldıklarını aktararak, "Adım adım sona yaklaşıyoruz. Artık bu projede ray döşeme işi hızlandı.Yerköy ve Sivas arasında yaklaşık 100 kilometreyi buldu. Yerköy-Kırıkkale arasında ise ray döşeme çalışmalarını başlattık. 8 kilometrelik bir kesim de orada tamamlandı." diye konuştu.

Çalışmaların bundan sonra daha hızlı şekilde yürüyeceğini dile getiren Turhan, "404 kilometrelik Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, yaklaşık 66 kilometre uzunluğunda 46 tünel yapısı barındırıyor. 27,5 kilometre uzunluğunda 53 adet viyadük var. 611 adet köprü ve menfez yapısı, 217 adet de alt ve üst geçit bu projenin bünyesinde inşa edildi. Toplam sanat yapısı 930 adet. Bu projede 100 milyon metreküp kazı yapıldı. 30 milyon metreküp de dolgu imalatı gerçekleşti." ifadelerini kullandı.