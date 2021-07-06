Ankara Siyasetinde Gergerlioğlu ve Dokunulmazlık Tartışması

Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlaline uğradığına hükmettiği HDP’li Ömer Gergerlioğlu’nun milletvekilliğine dönüşü talep edilirken, iktidar ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise HDP’nin kapatılmasının yanı sıra muhalefet vekillerini cezalandırma çağrısında bulunuyor.

Bugün TBMM’de parti grup toplantılarının siyaset gündeminde, Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda Sincan Cezaevi’nde tutuklu Gergerlioğlu’nun serbest bırakılması ön plana çıktı.

TBMM’de üçüncü siyasi parti konumundaki HDP, Kocaeli Milletvekilliği düşürülmüş olan Gergerlioğlu’nun yeniden vekilliğe dönülmesi için gerekli adımları bekliyor. Ana muhalefet partisi CHP de, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’yla benzeri hukuki süreç itibariyle HDP’li Gergerlioğlu’nun yeniden milletvekili olması gerektiği görüşünde. Muhalefet cephesinde CHP’yle “Millet İttifakı” ortağı İyi Parti ise, HDP’ye yönelik “mesafeli tutum” çizgisini koruyarak, Gergerlioğlu’yla ilgili hak ihlali kararına ilişkin sessiz kalmayı tercih etti.

AKP cephesinde ise, TBMM Başkanlığı’nın CHP’li Berberoğlu’nda olduğu gibi ilgili yerel mahkemece işletilecek süreç doğrultusunda işlem yapacağı görüşü dile getiriliyor. AKP, öncelikle yerel mahkemece yapılacak yeniden yargılama sürecini bekleyerek, gelişmelere bağlı olarak Gergerlioğlu’nun durumunu değerlendirme görüşünde.

AKP’nin “Cumhur İttifakı” ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, Ankara kulislerinde “vites büyütme” olarak yorumlanacak şekilde Gergerlioğlu’nun serbest kalacak olmasına sert tepki gösterdi. Bahçeli, HDP’lilerin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da hedef alarak, muhalefet partilerinden haklarında fezleke olan tüm vekiller için cezalandırma kapısını açmak üzere dokunulmazlıkları kaldırma talebinde bulundu.

Şimdi Anayasa Mahkemesi’nin “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” ile “ifade özgürlüğü” haklarının ihlal edildiğine karar verdiği Gergerlioğlu’nun bugün serbest bırakılması sonrasında yerel mahkemece yeniden yargılama yapılacak. Dolayısıyla Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama sürecinde eğer Anayasa Mahkemesi kararına uyarsa Gergerlioğlu’nun sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla hapis cezasına mahkumiyetine değil beraatine karar verecek. Gergerlioğlu hakkında eğer beraat kararı alınırsa o mahkeme kararı fezleke niteliğinde TBMM Genel Kurulu’nda okunduğunda Kocaeli Milletvekili sıfatıyla yeniden vekilliğe dönüş yapacak. Ancak Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, son yıllarda örneği görüldüğü üzere Anayasa Mahkemesi’nin kararına ve ilgili anayasal hükme rağmen Gergerlioğlu’nun suçlu olduğu yönündeki kararında direnç gösterme ihtimali de var. Eğer Gergerlioğlu’nun yeniden yargılamasında beraat kararı alınmazsa ikinci kez Anayasa Mahkemesi’ne taşınacak bir süreç yaşanması ve o süreç boyunca da milletvekilliğine dönememesi ihtimali bulunuyor.

Bu arada Gergerlioğlu’nun, Sincan Cezaevi’nden tahliyesi kesinlik kazandı. Oğlu Salih Gergerlioğlu da, yerel mahkemece karar alındığını belirterek, “Sonunda karar savcılığa da gönderilmiş. Bugün bırakırlar artık. Babamı almaya gidiyorum. Cezaevine yazı gönderilmiş. Biz de yoldayız” mesajlarıyla duyurdu. HDP Genel Merkezi’nden “Adalet mücadelemiz sonuç verdi. AYM kararı sonrası Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi. Milletvekillerimiz, yöneticilerimiz ve partililerimizle Sincan'a vekilimizi karşılamaya gidiyoruz” mesajı paylaşıldı.

Buldan: "Çıplak aramayı ortaya çıkardığı için vekilliği düşürüldü"

Öncesinde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise, Meclis’teki parti grup toplantısında, “Cezaevlerinde çıplak aramayı ortaya çıkartan, bunun için mücadele veren, hakikati ortaya çıkarttığı için vekilliği düşürülerek hukuksuzca tutuklanan Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu için AYM ihlal kararı verdi. Ancak, mahkeme günlerdir AYM’nin kararını uygulamıyor, milletvekilimizi tahliye etmiyor. Buradan sesleniyorum. Bu hukuksuzluğa bir an önce son verilmeli, Gergerlioğlu derhal tahliye edilmeli ve vekilliğinin iadesi bir an önce sağlanmalıdır” çağrısında bulunmuştu.

Buldan, HDP’ye yönelik Anayasa Mahkemesi gündemindeki parti kapatma davasını da yorumlayarak, bunun iktidar tarafından yürütülen halkı sindirme yaklaşımı olduğunu ancak özellikle kadınlarca buna direnileceğini söyledi. Buldan, “Biat eden bir halk istiyorsunuz. Korkmuş ve sinmiş bir toplum istiyorsunuz. Çaresiz, güvencesiz; şiddete razı, ölüme razı, sömürülmeye razı kadınlar istiyorsunuz. Biliyoruz savaş rantınızı, ölüm siyasetinizi, alkışlayacak şakşakçılar istiyorsunuz. ‘Beka’ deyince arkasına sakladığınız rant ve talanı görmeyen, savaşa akıttığınız milyar dolarları dile getirmeyen bir muhalefet istiyorsunuz. Biliyoruz HDP’siz bir ülke istiyorsunuz. HDP’yi kapatarak kadın siyasetini, demokratik muhalefeti, barış ve çözüm imkanını betona gömmek istiyorsunuz. Fakat biz kadınlar da diyoruz ki tüm bunları ancak rüyanızda görürsünüz” dedi.

İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmaya devam edeceklerini de vurgulayan Buldan, “Reislerin yönettiği bir suç mahallesine çevirdiğiniz şu karanlık ülke ortamında kadınlar; hakikatin, cesaretin ve eşit bir yaşamın meşalesidir. Bu meşalenin ateşi milyonlarca kadının inançlı mücadelesi ile yanıyor ve zifiri karanlığınıza ışık tutuyor. Bu ışık karanlığınıza son verecek, aydınlık günleri inşa edecek. Ülkeyi faşizmden kurtaracak güç, kadın gücüdür. Çete-mafya-siyaset-medya ortaklığındaki çeteler ittifakının karşısında duracak güç, kadın ittifakıdır” görüşlerini aktardı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da “adalet” vurgusu yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, öğle saatlerindeki parti grup toplantısında, Türkiye’nin “adalet” kavramına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, “Ömer Faruk Gergerlioğlu bir tweet paylaştı diye apar topar hapishaneye konuldu. Anayasa Mahkemesi karar alıp, 'Serbest bırakılsın' dedi. Karar bağlayıcı. Ama Gergerlioğlu halen içeride. Hani haksızlık karşısında dilsiz şeytandı? Adaleti kendiniz için isteyip diğerleri için olmaz derseniz samimi olmazsınız. Bu mudur adalet? Adaleti sadece kendimiz için istemiyoruz. AK Parti'li kardeşlerimiz de adalet istiyorlar. Örnek mi, bir medya patronu, AK Partili, Sivaslı yerel bir TV’nin sahibi. ‘Basın baskı altında’ diyor. AK Partili bir isim söylüyor. Vicdanı, erdemi olan biri söylüyor” diye konuştu.

Ancak CHP’nin “Millet İttifakı” ortağı konumundaki İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, dünkü açıklamasında HDP’ye karşı mesafeli yaklaşımı sürdürecekleri yönünde mesaj verdi. Akşener, HDP’yle ilgili soru üzerine “Bizim HDP ile herhangi bir irtibatımız yok. Söylerken telef oldum ama neyse onu geçtik, şimdi bir şey söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanı ve artı AK Parti tekrar çözüm sürecine giderse ne yapacaksın?” ifadesini kullandı.

Bahçeli AKP’nin dokunulmazlıkları tümüyle kaldırmasını istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, bugünkü parti grup konuşmasında, Anayasa Mahkemesi’ni hedef alarak, HDP’li Gergerlioğlu’yla ilgili hak ihlali kararı verilmesine “terörizm” çerçevesinde tepki gösterdi.

TBMM gündeminde milletvekilleri aleyhine 1429 yasama dokunulmazlığını kaldırma talepli fezleke bulunduğunu kaydeden Bahçeli, AKP’li TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a ve ilgili süreçlerde sayısal çoğunluğa sahip AKP’ye seslenerek, muhalefet milletvekilleri aleyhine olan tezkereler için adım atılmasını talep etti.

Yasama yılı başında 1 Ekim 2020’den itibaren HDP’nin kapatılması çağrılarını sık sık dile getirmesi sonrasında parti kapatma davası sürecinden memnuniyeti vurgulayan Bahçeli, bugün de “HDP’li milletvekillerine ait tezkere sayısı bini geçmiştir. Hukukun peşine düştüğü milletvekili sayısı çizmeyi çoktan aşmıştır. Türk siyaseti ahlaki ve hukuki bir arınma dönemi yaşamalı, safralarından kurtulmalıdır. Kanundan kaçış yoktur, hukuka deli gömleği giydirmek kimsenin harcı değildir. Teröre yardım ve yataklık yaptıkları belgeli ve tespitli bulunan, ellerine şehitlerimizin kanı bulaşan, PKK’nın tasması boğazlarına geçen HDP’li vekillerin uzun süredir gündemde olan fezlekelerinin görüşülmesi niye gecikmektedir? Bu kapsamda TBMM Başkanı’nı göreve davet ediyorum. Karma Komisyonu üstlendiği tarihi sorumluluğu ifa etmeye çağırıyorum” dedi.

Gergerlioğlu’yla ilgili son durum nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne tepkili olan Bahçeli, “Dokunulmazlıkları kaldırılan, milletvekilliği düşürülen vekillerin ön kapıdan gönderilmelerinden bir müddet sonra hak ihlali kılıfıyla arka kapıdan tekrar TBMM’ne kabul edilmeleri millet iradesini yok sayan bir tasarruftur. CHP’li Berberoğlu gibi Gergerlioğlu’nun da milletvekilliğine dönüş yolu açılmıştır. Terör propagandası nasıl oluyor da hak ihlali olarak değerlendiriliyor? Anayasa Mahkemesi bu tip davalara terör örgütlerinin hücre evinden ya da mağara deliklerinden mi bakıyor?” sözleriyle hedef aldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun aleyhinde “Cumhurbaşkanı’na haraket” içerikli fezlekeler bulunmasına karşın Bahçeli’nin, Kılıçdaroğlu’nu, dolandırıcılıkla suçlanan Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın ile kıyaslayarak hedef alması da dikkat çekti. Bahçeli, “Kılıçdaroğlu bir ara yollara düşüp adalet arıyordu. Akılsız başının ceremesini ayakları çekiyordu. İşte fırsat, işte ortam, saklayacağı, gizleyeceği, utanacağı ilişkiler ağı bulunmuyorsa çıksın mahkeme karşısına, versin üzerine atılı suçlamaların hesabını. Dolandırıcı tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin” ifadesini kullandı.

Bahçeli, İyi Parti ve lideri Akşener’i de hedef alarak, “CHP’nin küçük beslemesi”, “HDP’ye sevimli görünme çabası siyasi madrabazlık”, “buhranlı dil” gibi ifadeler sarf etti.

