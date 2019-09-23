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Ankara Siyasetinde Öztürk Yılmaz’ın Parti Çıkışı

23.09.2019 00:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı’na kendisini aday göstermesiyle dikkatleri çeken daha sonra parti yönetimine eleştirileri nedeniyle CHP’den ihraç edilen Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, bugün yeni siyasi parti kurmayı hedeflediğini açıkladı

Ankara Siyasetinde Öztürk Yılmaz’ın Parti Çıkışı

CHP’den ihraç edilen Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, bugünkü basın toplantısıyla siyaset yelpazesinde merkez noktasında ancak parti içi demokrasiye bağlı yeni bir siyasi parti kurma hazırlığını “Hepimiz Buradayız” sloganıyla kamuoyuna duyurdu.

“Hedefimiz sadece klasik bir siyasi parti kurmak değildir. Hedefimiz, Türkiye'de radikal, köklü değişiklikler yapacak bir siyasi partinin ilk adımını atmaktır” diyen Yılmaz’a CHP’den değil MHP çizgisinden destek verildiği gözlendi.

Yılmaz’ın siyasi parti duyurusunda MHP’li kimliğiyle Devlet Bakanlığı görevinde bulunmuş ve Türk kimliği çalışmalarıyla tanınmış Abdulhaluk Mehmet Çay yer aldı. Ayrıca yine Türk milliyetçiliği çalışmalarıyla ön planda olan hukukçu Prof. Dr. Anıl Çeçen de toplantıdaydı.

Yılmaz, Türkiye’nin partisi olma iddiasıyla hiçbir siyasi parti kopyası olmayacak ve diğer siyasi partilere düşmanlık gütmeyecek bir parti oluşumu içerisinde olacaklarını belirtti.

Türkiye’de iktidar ile muhalefet arasında fark olmadığını ve aynı kaynaklardan yönlendirildiklerini savunan Yılmaz, Türk milliyetçiliği yaklaşımıyla ulusal değerlere dayalı siyaset yapacaklarını açıkladı.

Yılmaz, “Bu oluşumda kimse alt kimlik siyaseti yapamaz. Biz herkesin kimliğine değer veriyoruz. Ama en önemli şey, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır" dedi.

"Bu oluşumun içerisine ırkçılar, faşistler, bölücüler terör sevicileri giremez" diyen Yılmaz "Bizim hedefimiz bireyin özgürleştirilmesi ve devletin kurumsal olarak güçlendirilmesidir. Bugün birey özgür değildir, devlet de güçlü değildir” diye konuştu.

Türkiye’nin üniter yapısını hedef alan tartışmalar yapıldığını da söyleyen Yılmaz, kesinlikle üniter devlet yapısını savunacak bir siyasi çizgide parti olacakları mesajını verdi.

Gelecek ay yeni bir toplantıyla parti ilkelerini açıklayacaklarını da kaydeden Yılmaz, “Ne muhalefet iktidar için bir alternatif olabilir ne de iktidar bütün yaptıklarından dolayı artık bundan sonra iktidar olarak kalabilir. Yeni bir güç lazım, Türkiye'yi birleştirecek herkesi burada hissettirecek bir güç lazım. O da bu güçtür, hepimiz buradayız” diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye’nin, Musul Başkonsolosu görevindeyken 11 Haziran 2014’te terör örgütü IŞİD’in düzenlediği baskında 101 gün rehin tutulan diplomat olarak tanınmıştı. Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrılma kararıyla birlikte 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde CHP’li olarak siyasete girdi. Yılmaz, 2 Temmuz 2015’te Tacikistan’ın başkenti Duşambe’ye büyükelçi olarak atanmasına rağmen bıraktığı elçilik kariyeri sonrasında CHP’de Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi, ancak parti içerisinde yaşadığı anlaşmazlıklar ile dikkat çekti.

Yılmaz, 24 Haziran 2016 Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde CHP’de aday arayışı devam ettiğinde kendisini aday adayı ilan etmesiyle parti içinde tepkiyle karşılanmıştı. Yılmaz, Türkçe ezan okunması çağrısının ardından parti yönetimine yönelik sert açıklamaları gerekçe gösterilerek 20 Kasım 2018’de CHP’den ihraç edilmişti. Yılmaz, o zamandan beri TBMM’de Ardahan Bağımsız Milletvekili olarak özellikle dış politika alanında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

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