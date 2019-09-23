Ankara Siyasetinde Öztürk Yılmaz’ın Parti Çıkışı

Yılmaz, Türkiye’nin partisi olma iddiasıyla hiçbir siyasi parti kopyası olmayacak ve diğer siyasi partilere düşmanlık gütmeyecek bir parti oluşumu içerisinde olacaklarını belirtti.

Yılmaz’ın siyasi parti duyurusunda MHP’li kimliğiyle Devlet Bakanlığı görevinde bulunmuş ve Türk kimliği çalışmalarıyla tanınmış Abdulhaluk Mehmet Çay yer aldı. Ayrıca yine Türk milliyetçiliği çalışmalarıyla ön planda olan hukukçu Prof. Dr. Anıl Çeçen de toplantıdaydı.

“Hedefimiz sadece klasik bir siyasi parti kurmak değildir. Hedefimiz, Türkiye'de radikal, köklü değişiklikler yapacak bir siyasi partinin ilk adımını atmaktır” diyen Yılmaz’a CHP’den değil MHP çizgisinden destek verildiği gözlendi.

Yılmaz, “Bu oluşumda kimse alt kimlik siyaseti yapamaz. Biz herkesin kimliğine değer veriyoruz. Ama en önemli şey, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır" dedi.

"Bu oluşumun içerisine ırkçılar, faşistler, bölücüler terör sevicileri giremez" diyen Yılmaz "Bizim hedefimiz bireyin özgürleştirilmesi ve devletin kurumsal olarak güçlendirilmesidir. Bugün birey özgür değildir, devlet de güçlü değildir” diye konuştu.

Türkiye’nin üniter yapısını hedef alan tartışmalar yapıldığını da söyleyen Yılmaz, kesinlikle üniter devlet yapısını savunacak bir siyasi çizgide parti olacakları mesajını verdi.

Gelecek ay yeni bir toplantıyla parti ilkelerini açıklayacaklarını da kaydeden Yılmaz, “Ne muhalefet iktidar için bir alternatif olabilir ne de iktidar bütün yaptıklarından dolayı artık bundan sonra iktidar olarak kalabilir. Yeni bir güç lazım, Türkiye'yi birleştirecek herkesi burada hissettirecek bir güç lazım. O da bu güçtür, hepimiz buradayız” diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye’nin, Musul Başkonsolosu görevindeyken 11 Haziran 2014’te terör örgütü IŞİD’in düzenlediği baskında 101 gün rehin tutulan diplomat olarak tanınmıştı. Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrılma kararıyla birlikte 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde CHP’li olarak siyasete girdi. Yılmaz, 2 Temmuz 2015’te Tacikistan’ın başkenti Duşambe’ye büyükelçi olarak atanmasına rağmen bıraktığı elçilik kariyeri sonrasında CHP’de Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi, ancak parti içerisinde yaşadığı anlaşmazlıklar ile dikkat çekti.