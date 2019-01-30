Ankara sokakları buz pistine döndü

Kar yağışının etkili olduğu Ankara’da sokaklar buz pistine döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.
Mamak Saimekadın Mahallesi’nde de don yaşanan sokakta yokuş aşağı inen bir minibüs kayarak kaza yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Kazada herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.
Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu
Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı!
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum