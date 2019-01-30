Ankara sokakları buz pistine döndü

Kar yağışının etkili olduğu Ankara’da sokaklar buz pistine döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Mamak Saimekadın Mahallesi’nde de don yaşanan sokakta yokuş aşağı inen bir minibüs kayarak kaza yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Kazada herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

