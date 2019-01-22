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Ankara sokaklarını karıştıran kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 07:25 | Son Güncelleme

Ankara'daki Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi'ndeki Adnan Soygun Caddesi üzerinde polisin dur ihtarına uymayan sürücü, Başkent sokaklarında kaçmaya başladı. Ancak kovalamaca uzun sürmedi. Kurtuluş Kavşağı mevkiinde kontrolünü kaybeden sürücü, aracın savrulmasıyla reklam panolarına çarparak durdu.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü, polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği kazada itfaiye ekipleri tedbir amaçlı otomobilin motor bölümünde soğutma işlemi yaptı.

Polisten kaçarken reklam panosuna çarptı

Polis uygulama noktasından kaçan sürücü reklam panosuna çarptı. Alınan bilgilere göre, Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesinde Adnan Saygun Caddesinde üzerindeki polis uygulama noktasında polisin “dur” ihtarına uymayan, 06 ET 9801 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Enes T., kaçmaya başladı.
Polis ekiplerini peşine takan sürücü, Çankaya ilçesindeki Ziya Gökalp Caddesi üzerinde seyir halindeyken Kurtuluş kavşağı mevkiinde kontrolünü kaybederek, yol kenarındaki reklam panolarına çarptı. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise kaza yapan aracı tedbir amacıyla kontrol ettikten sonra otomobilin motor bölümünde soğutma işlemi yaptı.
Polisler tarafından araçtan çıkarılarak, üst araması ve alkol muayenesi yapılan sürücü Mustafa Enes T.’nin 96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Kaza polis Ankara

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