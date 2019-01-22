Ankara sokaklarını karıştıran kaza

Kazayı yara almadan atlatan sürücü, polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği kazada itfaiye ekipleri tedbir amaçlı otomobilin motor bölümünde soğutma işlemi yaptı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise kaza yapan aracı tedbir amacıyla kontrol ettikten sonra otomobilin motor bölümünde soğutma işlemi yaptı.

Polisler tarafından araçtan çıkarılarak, üst araması ve alkol muayenesi yapılan sürücü Mustafa Enes T.’nin 96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.