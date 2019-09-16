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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine rektör adaylığı başvurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 10:07 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulunca, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine rektör adaylığı için başvurular bugünden itibaren 27 Eylül'e kadar alınacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine rektör adaylığı için başvurular alınacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine rektör ataması yapılacak.

Rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adaylar, bugünden itibaren 27 Eylül Cuma mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, bizzat veya posta ile YÖK Başkanlığına yapılabileceği gibi, "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da iletilebilecek.

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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi rektör adaylığı Yükseköğretim Kurulu

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