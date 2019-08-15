Ankara-Tahran treninin ilk yolcuları Van'da çiçeklerle karşılandı

"İlk trenin yolcularını şehrimizde çiçeklerle ağırlamak istedik. Tren seferleri, inşallah bundan sonra sefer sayısı çoğaltılarak kesintisiz devam eder. Özellikle turizm anlamında şehrimize katkı sağlayacaktır. İlimiz İran'dan turist çekiyor. Bu anlamda İranlılar ilimizin sosyo-kültürel yapısı, ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlıyor. Hedefimiz bir milyon İranlıyı şehrimizde ağırlamak."

Kültür Turizm İl Müdürü Aktuğ da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlatılan uygulamanın kent turizmi için çok önemli olduğunu söyledi.

İnsanların son zamanlarda daha çok tren yolculuğunu tercih ettiğini ifade eden Aktuğ, "Tren seferlerinin başlaması bizleri memnun etti. Bu girişim, kentin turizmine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak." dedi.

Trendeki İranlı yolcu Laya Hüseyni de ailesiyle Ankara'dan geldiğini belirterek, "Daha önce uçakla geldiğimizde bagaj sıkıntısı yaşıyorduk. Şimdi trenle geliyoruz ve bu sıkıntı kalmadı. Bu seferlerin iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesine vesile olacağını düşünüyorum. Gerçekten de çok iyi oldu." diye konuştu.

Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla başlatılan Trans Asya Ekspresi'nin, Tahran'dan Ankara'ya ilk seferi ise 11 Temmuz'da gerçekleştirilmişti.

