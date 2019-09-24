HABER

Ankara temalı fotoğraf yarışma sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 13:58 | Son Güncelleme

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 4’üncü “Gülümse Ankara Çekiyorum” Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren eserler Atılım Üniversitesinde sergileniyor.Ankara Kalkınma Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM), Atılım Üniversitesi, Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD), Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği ve Favori Lezzetler iş birliğinde düzenlenen ve Ankara Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü ve 1254 fotoğrafın üç farklı kategoride değerlendirmeye alındığı yarışma, Türkiye’nin dört bir yanından büyük ilgi görmüştü.

Ankara temalı fotoğraf yarışma sergisi

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 4’üncü “Gülümse Ankara Çekiyorum” Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren eserler Atılım Üniversitesinde sergileniyor.
Ankara Kalkınma Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM), Atılım Üniversitesi, Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD), Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği ve Favori Lezzetler iş birliğinde düzenlenen ve Ankara Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü ve 1254 fotoğrafın üç farklı kategoride değerlendirmeye alındığı yarışma, Türkiye’nin dört bir yanından büyük ilgi görmüştü. Yarışmada dereceye giren eserler Atılım Üniversitesinde sergileniyor. 45 eserden oluşan sergi 19 Eylül 2019 ve 11 Ekim 2019 tarihleri arasında Atılım Üniversitesi Kültür Müdürlüğü Sergi Alanı’nda ziyarete açık.
4’üncü “Gülümse Ankara Çekiyorum” Fotoğraf Yarışması “Sanat ve Müze”, “Yemek Kültürü” ve “Doğa” olmak üzere üç kategoride düzenlendi. Yarışma ile Ankara’ya kültür ve tarih tarafından bakarak Ankara’nın tarihi mekanları, müzeleri, doğası ve yemekleri gibi kültürel ve tarihi çeşitliliğinin tanıtılması amaçlandı.
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 4’üncü “Gülümse Ankara Çekiyorum” Fotoğraf Yarışması’nda seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda Sanat ve Müze kategorisinde birincilik ödülünü Hülya Yavuz Akçay, ikincilik ödülünü Mehmet Aslan, üçüncülük ödülünü Kemal Özkılıç alırken Yemek Kültürü kategorisinde birincilik ödülü Mehmet Özcan, ikincilik ödülü Mustafa Güral, üçüncülük ödülü Nazım Tetik’e verildi. Doğa kategorisinde ise birincilik ödülüne Mustafa Başaran, ikincilik ödülüne Mehmet Aslan, üçüncülük ödülüne Emre Soytürk layık görüldü.

Ankara temalı fotoğraf yarışma sergisi

Ankara temalı fotoğraf yarışma sergisi

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
İki ülkenin “Kardeşlik” buluşmasıİki ülkenin “Kardeşlik” buluşması
Tatvan Belediyesi ile VEDAŞ arasındaki polemik sürüyorTatvan Belediyesi ile VEDAŞ arasındaki polemik sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

Depremin ardından İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Valilikten açıklama

İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Açıklama geldi

Diyarbakır Anneleri'nin eyleminde son durum! Haberi HDP il başkanlığı önünde aldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Sınav sorularının sızdırılması soruşturmasında 30 gözaltı kararı

Sınav sorularının sızdırılması soruşturmasında 30 gözaltı kararı

Eski hakim Mendres Yılmaz'a FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis

Eski hakime FETÖ'den hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.