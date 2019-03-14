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Ankara temalı satranç takımı Artankara’da tanıtılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 10:07 | Son Güncelleme

Ankara Kalkınma Ajansı Yerel Ürünün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Gökyay Satranç Spor ve Kültür Vakfı tarafından yürütülen “Ankara’nın Stratejik Tanıtımı: Ankara Temalı Satranç Takımı” projesi ArtAnkara Fuarı’nda tanıtılacak.Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje ile dünyanın önemli kentleri için tasarlanan ‘şehir satranç takımı’ (city chess) kategorisinde Türkiye’de ilk defa Ankara temalı taşlardan oluşan bir satranç takımı tasarlandı.

Ankara temalı satranç takımı Artankara’da tanıtılacak

Ankara Kalkınma Ajansı Yerel Ürünün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Gökyay Satranç Spor ve Kültür Vakfı tarafından yürütülen “Ankara’nın Stratejik Tanıtımı: Ankara Temalı Satranç Takımı” projesi ArtAnkara Fuarı’nda tanıtılacak.
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje ile dünyanın önemli kentleri için tasarlanan ‘şehir satranç takımı’ (city chess) kategorisinde Türkiye’de ilk defa Ankara temalı taşlardan oluşan bir satranç takımı tasarlandı. Satranç takımının tanıtım toplantısı, 16 Mart tarihinde Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı ve müze kurucusu Akın Gökyay ve Gökyay Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay’ın da katılımı ile yapılacak.
Ziyaretçileri Başkent’i simgeleyen tasarım satranç takımını görmeye davet eden müze kurucusu Akın Gökyay, “Dünyada önde gelen şehirlerin mimari yapılarını sembolize eden satranç takımları mevcut. Ankara Kalkınma Ajansı işbirliğinde oluşturduğumuz proje ile artık Başkentimizin de kendi değerlerine özgü bir satranç takımı var. Bu proje ile hem Türkiye hem de Başkent için önemli bir kazanım sağladık. Üstelik ‘Ankara temalı satranç takımı’ üretimini de gerçekleştirdik. Ziyaretçilerimizi bu özel tasarım ile tanışmaya davet ediyorum” diye konuştu.
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ise, “Ankara Kalkınma Ajansı olarak 2018 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı ile Ankara’nın yöresel ve kültürel alanda ürünlerinin ticarileşip, tanıtılmasını amaçladık. Proje ile Ankara temalı taşlardan oluşan bir satranç takımı tasarlandı ve Ankara’nın tarihi ve kültürel değerleri ülke ve dünya genelinde satranç tahtası ile tanıtılacak” dedi.

Ankara temalı satranç takımı Artankara’da tanıtılacak

Ankara temalı satranç takımı Artankara’da tanıtılacak

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