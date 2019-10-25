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Ankara terörist Mazlum Kobani'nin (Şahin Ferhat Abdi) iadesi için harekete geçiyor! ABD'ye nota hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 11:47 | Son Güncelleme

Mazlum Kobani kod adlı terörist Şahin Ferhat Abdi’ye vize verilerek ABD'ye gitmesi halinde Türkiye harekete geçecek. Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'ye nota verilecek ve teröristin iadesinin sağlanması amacıyla geçici olarak tutuklanması istenecek.

Ankara terörist Mazlum Kobani'nin (Şahin Ferhat Abdi) iadesi için harekete geçiyor! ABD'ye nota hazırlığı

CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova’nın verdiği bilgilere göre, vize vermesi ve terörist Şahin Ferhat Abdi’nin ABD’ye gitmesi durumunda Türkiye dışişleri aracılığı ile bir nota verilecek.

Teröristin iadesinin sağlanması amacıyla geçici olarak ABD’den tutuklanması istenecek.

INTERPOL TARAFINDAN ARANIYOR

ABD ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması gereği terörist ABD’den istenebilecek. Bu işlemin en somut gerekçesi ise terörist Abdi’nin İnterpol tarafından aranması.

KIRMIZI KATEGORİDE

Mazlum Kobani kod adlı terörist Şahin Ferhat Abdi en çok aranan teröristler listesinde 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aranıyor.

ERDOĞAN: ABD'NİN İADE ETMESİ LAZIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün TRT’de katıldığı canlı yayında “ABD’nin bu adamı bize iade etmesi lazım” demişti.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
anlaşma varsa neden fetoyu alamıyoruz?
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