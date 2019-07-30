HABER

Ankara Ticaret Odası Gölbaşı temsilciliği açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 18:12 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odasının (ATO) Gölbaşı temsilciliği, Gölbaşı Belediyesinde hizmete açıldı.

Ankara Ticaret Odası Gölbaşı temsilciliği açıldı

Ankara Ticaret Odasının (ATO) Gölbaşı temsilciliği, Gölbaşı Belediyesinde hizmete açıldı. ATO’nun Kazan, Keçiören, Ostim, Sincan ve Siteler temsilcilerine ek olarak, ATO üyelerinin yoğunlukta olduğu Gölbaşı’nda hizmete açıldı. Açılışa Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, ATO Başkanı Gürsel Baran, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ATO Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

ATO’nun Gölbaşı halkına yararı olacağını ifade eden Ramazan Şimşek, ”Gölbaşı gelişen kalkınmaya bir ilçe olmasından dolayı 2010 yılından beri açılmasını istiyoruz. Gölbaşı’nın ticaretini kalkındırmamız gerekiyor. ATO buraya açmamız gerekiyor. Çok mücadele ettik, 9 yıl sonra şubesini açtık. Gölbaşı lokomotif bir ilçe, Gölbaşı turizm ilçesi, Gölbaşı tarımla uğraşan bir ilçe, en önemlisi ticarete açık bir bölgedir. ATO’nun Gölbaşı’nda bin 400 üyesi var” şeklinde konuştu.

Gölbaşı temsilciliğinin açılmasının önemine vurgu yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çevre ilçelerle 3 bin kişi ATO’ya katıldı. Bizim görevimiz üyelerimizin önünü açmak, onlara destek olmak. ATO e-devlet kapısında tek oda, evraklarımızın bir kısmını da e-imzalı olarak internet olan her yerde veren bir odayız. 2018 rakamlarıyla yaklaşık 40 bin evrakımızı ofise gelmeden verdik” ifadelerini kullandı.

Ankara Ticaret Odası Gölbaşı temsilciliği açıldı

Ankara Ticaret Odası Gölbaşı temsilciliği açıldı

PARTNER'Benden bir tane daha çekilir mi bilmiyorum''Benden bir tane daha çekilir mi bilmiyorum'
AYM'den 'barış bildirisi' kararıyla ilgili açıklamaAYM'den 'barış bildirisi' kararıyla ilgili açıklama
Kuyuya düşen eşek, iş makinesiyle kurtarıldıKuyuya düşen eşek, iş makinesiyle kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

CAS'tan 2010/11 sezonu kararı! Trabzon şokta

CAS'tan 2010/11 sezonu kararı! Trabzon şokta

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Türkiye çıkarıldı, Japonya talip oldu!

Türkiye çıkarıldı, Japonya talip oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! AYM'den barış bildirisine imza atan akademisyenler kararıyla ilgili açıklama

AYM'den 'barış bildirisi' kararıyla ilgili açıklama

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

En az 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı! Oğuz Haksever kimdir?

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Pençe Harekatı'nda son durum: Sayı 76'ya yükseldi

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.