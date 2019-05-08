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Ankara trafiğini "minik polisler" denetledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 12:13 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte çocuklar, trafik polisleri ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda denetim yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, kent merkezinde polislerle beraber trafik denetimi gerçekleştirdi.

Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisinden 16 çocuk, görevli polislerle 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda trafik denetimine katıldı.

Polis üniformalı çocuklar, sürücülere trafik kurallarına ilişkin sorular yöneltti, soruları doğru cevaplayan sürücülere çeşitli hediyeler verdi.

Çocukların trafik güvenliğini kavramalarına katkı sağlaması beklenen uygulamaya gruplar halinde devam edileceği belirtildi.

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