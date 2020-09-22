Ankara: Türkiye ve Yunanistan istikşafi görüşmelere hazır

Ankara, görüşmede Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunun ifade edildiğini açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirildiği üçlü görüşmede, Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Erdoğan'ın görüşmede, "Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması ve diyalog kanallarının işletilmesi için yakalanan nispi ivmenin karşılıklı adımlarla korunması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin daima diyaloğa ve müzakereye vurgu yaptığını, onca tahrike rağmen sağduyulu ve soğukkanlı tavrından taviz vermediğini ifade ettiği" belirtildi.

Almanya'nın arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladıklarını dile getiren Erdoğan'ın ayrıca, istikşafi görüşmelerin ve diğer diyalog kanallarının canlandırılması noktasında sağlanan mutabakatın nasıl ilerleyeceği hususunda Yunanistan'ın atacağı adımların önemli olacağını belirttiği aktarıldı.