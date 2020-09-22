HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ankara: Türkiye ve Yunanistan istikşafi görüşmelere hazır

Ankara: Türkiye ve Yunanistan istikşafi görüşmelere hazır

22.09.2020 17:06 | Son Güncelleme

Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile Doğu Akdeniz krizini ele aldı.

Ankara: Türkiye ve Yunanistan istikşafi görüşmelere hazır

Ankara, görüşmede Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunun ifade edildiğini açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirildiği üçlü görüşmede, Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Erdoğan'ın görüşmede, "Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması ve diyalog kanallarının işletilmesi için yakalanan nispi ivmenin karşılıklı adımlarla korunması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin daima diyaloğa ve müzakereye vurgu yaptığını, onca tahrike rağmen sağduyulu ve soğukkanlı tavrından taviz vermediğini ifade ettiği" belirtildi.

Almanya'nın arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladıklarını dile getiren Erdoğan'ın ayrıca, istikşafi görüşmelerin ve diğer diyalog kanallarının canlandırılması noktasında sağlanan mutabakatın nasıl ilerleyeceği hususunda Yunanistan'ın atacağı adımların önemli olacağını belirttiği aktarıldı.

Bölgesel konferans çağrısı

Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türkleri dâhil, tüm tarafların katılımıyla düzenlenecek bölgesel bir konferanstan herkesin yararına olacak olumlu ve yapıcı kararlar çıkacağına inandığını söyleyen Erdoğan, Perşembe günü başlayacak AB Liderler Zirvesi'nin de Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir soluk getirmesini umduğunu belirtti.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "iyi niyetle Gümrük Birliği anlaşması, vize serbestisi ve göç mutabakatı konularında somut adımlar atılması hâlinde Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden olumlu bir mecraya taşınabileceğinden şüphe duymadığını" sözlerine ekledi.

Erdoğan ayrıca, Merkel ve Michel'in "Türkiye-AB ilişkilerine pozitif gündem kazandırma gayretlerinden memnuniyet duyduğunu" dile getirdi.

Yunan hükümet sözcüsü Stelyos Petsas, Ankara ile Atina arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğine dair yaptığı açıklamada, "İstikşafi görüşmelere yeniden başlamaya yakınız. Ne kadar yakın bir zamanda başlayacağı ise taraflara, yani Yunanistan ve Türkiye'ye bağlı" dedi.

Atina da dün Ankara ile deniz yetki alanları konusundaki istikşafi görüşmelerin başlamasınınyakın olduğunu açıklamıştı. Yunan hükümet sözcüsü Stelyos Petsas, Ankara ile Atina arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğine dair yaptığı açıklamada, "İstikşafi görüşmelere yeniden başlamaya yakınız. Ne kadar yakın bir zamanda başlayacağı ise taraflara, yani Yunanistan ve Türkiye'ye bağlı" demişti.

DW/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Lübnan'ın güneyinde büyük patlama!Lübnan'ın güneyinde büyük patlama!
Evinizin Google Street View'da çıkmasını nasıl engellersiniz? Evinizin Google Street View'da çıkmasını nasıl engellersiniz?
En Çok Okunan Haberler
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Bodrum nüfusunda büyük artış! 400 bine dayandı
Bodrum nüfusunda büyük artış! 400 bine dayandı
Kulağından canlı sinek çıktı
Kulağından canlı sinek çıktı
Olay sahneleri gündem olmuştu! Tarih yazdı
Olay sahneleri gündem olmuştu! Tarih yazdı
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Diğer Haberler
Trump: BM, Kovid-19 eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutmalı
Trump: BM, Kovid-19 eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutmalı
Son dakika! AB Liderler Zirvesi ertelendi
AB zirvesiyle ilgili flaş gelişme
İngiltere'de süper bulaştırıcı paniği! Londra'dan Vietnam’a giden genç kadın 15 kişiye virüs bulaştırdı
'Süper bulaştırıcı' paniği! 15 kişiye virüs bulaştırdı
Çin'de dev gelgit dalgaları otoyolu vurdu! Dehşet anları böyle görüntülendi
Dev dalgalar otoyolu vurdu! Korkunç anlar böyle görüntülendi
Lübnan'ın güneyinde büyük bir patlama meydana geldi
Lübnan'ın güneyinde büyük patlama!
Galler'de bir köyde her sabah internetin eski bir televizyon yüzünden kesildiği ortaya çıktı
Her sabah internet kesiliyordu... Sebebi bakın ne çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.