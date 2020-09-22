Ankara: “Türkiye ve Yunanistan Ön Görüşmelere Hazır”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye ve Yunanistan’ın Akdeniz'in doğusu ve Ege Denizi'ndeki hak iddialarını ele almak üzere karşılıklı ön görüşmelere başlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’le biraraya geldiği videokonferans görüşmesinden sonra yapıldı.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Merkel ve Michel'le yaptığı görüşmede, diyalogla güvence altına alınan “kısmi ivmenin” karşılıklı adımlarla korunması gerektiğini kaydettiği bildirildi.

Erdoğan ayrıca 24-25 Eylül tarihlerinde yapılacak Avrupa Birliği zirvesinin Türkiye-AB ilişkilerini güçlendirmesini umduğunu söyledi. Erdoğan, iki taraf arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması’nı güncelleme, vizesiz seyahat ve göç meselesi üzerinde somut adımlar atılmasının karşılıklı bağları olumlu bir temele oturtacağını belirtti.

Bu arada Fransa kaynakları, Erdoğan’ın bugün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşeceğini açıkladı.

