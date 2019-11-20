Ankara Büyükşehir Belediyesince, kent genelindeki ulaşım politikalarını belirlemek amacıyla Ankara Ulaşım Çalıştayı düzenlendi.

EGO Genel Müdürlüğünce yürütelen, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'ndaki çalıştay, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, ulaşım sorununu çözmek için sayısal verilere dayanmadan herkesin bir fikir yürüttüğünü, kentteki ulaşımda gerçek durumu ele almak için çalıştay düzenlediklerini söyledi.

EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde bin 540 otobüsün hizmet verdiğini belirten Yavaş, "Ankara'da toplu ulaşım maalesef bugüne kadar ihmal edilmiştir. 200 kadar otobüs ilçelere hizmet vermektedir. Özel otobüsler de yaklaşık 400 tanedir. İlçelere çalışan EGO otobüslerinin yanı sıra çeşitli sebeplerle günlük 50 otobüs sefer dışı kalmaktadır. Ne kadar zor şartlarda hizmet verdiğimizi mutlaka tahmin edersiniz." diye konuştu.

Genel Müdürlük bünyesine 300 yeni otobüs kazandırmak için çalışmalarının sürdüğünü anlatan Yavaş, çalıştayda Sincan'dan başlayarak kent merkezine gelen banliyö tren hattının güzergahlarının genişletilmesinin de ele alınması gerektiğini ifade etti.