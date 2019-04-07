Ankara Uluslararası Film Festivali 30'uncu yılına gün sayıyor

Dünya sinemasından önemli örneklere yer vereceklerini dile getiren Demirkol, Berlin Film Festivali'nde yarışan ve ödül alan filmlerden oluşan bir seçkiyi sinemaseverlerin beğenisine sunacaklarını söyledi. Demirkol, "Berlin'de 'En İyi İlk Film Ödülü'nü alan Türk yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay'ın 'Oray' filminin gösterimini de yapacağız." dedi.

Demirkol, festivalde 11 filmin yarışacağını, "En İyi Film Ödülü"nü alan filmin yapımcısına 50 bin lira, ilk filmlere verilen "Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü"nü kazanan filmin yönetmenine ise 10 bin lira ödül verileceğini söyledi.

Festival filmlerinin Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda gösterileceğini bildiren Demirkol, sinemaseverlerin uzun ve kısa metrajlı 120'ye yakın filmi 3 farklı salonda izleyebileceğini ve bilet satışının dün başladığını duyurdu.

Demirkol, festivalde Berlin Duvarı'nın yıkılmasının 30'uncu yılına özel "Duvar Yıkılırken" bölümüne de yer verdiklerini anlatarak, "dünyanın yaşayan en iyi yönetmeni" olarak nitelenen Alman Werner Herzog'un filmlerinin de bu kapsamda izleyiciyle buluşacağını kaydetti.

Dünya seçkisinde, Fransız Yeni Dalga'nın tek kadın yönetmeni Agnes Varda'nın da anılacağını vurgulayan Demirkol, "Kendini Orta Avrupa Dörtlüsü olarak tanımlayan Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya'dan önemli yönetmenlerin filmleri var." diye konuştu.

- Aytaç Arman unutulmadı

Demirkol, hem Türk sineması hem de Uluslararası Ankara Film Festivali için önem taşıyan Aytaç Arman anısına "Düşman" filminin özel gösteriminin yapılacağını, Yılmaz Güney'in yazdığı, Zeki Öktem'in yönettiği Düşman'ın 26 Nisan Cuma günü, sanatçının ailesinin katılımı ve Atilla Dorsay'ın sunumuyla gösterileceğini kaydetti.

- 30 bin lira destek alacak proje belirlenecek

Dünya Kitle İletişim Vakfınca birinci ve ikinci filmini çeken yönetmenlere "Proje Destekleme Ödülü" verdiklerini bildiren Demirkol, bu yıl 100'ün üzerinde başvuru aldıklarını söyledi.