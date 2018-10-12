Ankara Uluslararası Film Festivali 30'uncu yılına hazırlanıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Başkanı İrfan Demirkol, "30 yıl bir festival için son derece önemli bir süreçtir. Bunu başarabilmek gerçekten övgüye değer emek istiyor. Mahmut Tali Öngören hocamızın başlattığı bu sürece katkı veren herkes kutlanmayı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Onursal Başkanlığını Prof. Dr. Oğuz Onaran, Kreatif Direktörlüğünü İnci Demirkol’un yürüttüğü festival yönetimine bu yıl iki yeni isim daha katıldı.

Festivali düzenleyen Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı olağan mütevelli heyet toplantısında alınan kararlara göre, İrfan Demirkol başkanlığındaki vakıf yönetim kuruluna, Hacer Yıldız, Prof. Dr. Ruken Öztürk, Prof. Dr. Selçuk Candansayar ve Vedat Yazıcıoğlu seçildi.

Festival Yönetim Kurulunca yapılan açıklamaya göre, Ankara Uluslararası Film Festivali 2019'un Nisan ayında düzenlenecek.

Demirkol, 30'uncu yıla yakışan unutulmaz bir festival düzenlemek için çaba sarf ettiklerini belirten Demirkol, "İzleyiciye unutulmaz bir festival yaşatmak istiyoruz. İçeriğiyle çok zengin, sürprizlerle dolu, 30 yılın olgunluğunda bir festival olacak." açıklamasında bulundu.

- "Sinema ve festivallerin yanında olmanın tam zamanı"

Festival Başkanı Ümit Sezgin ise son yıllarda yaşanan kimi politik tartışmaların ve ekonomik sıkıntıların Türkiye’de düzenlenen film festivallerine ciddi zararlar verdiğini belirterek, "Ankara Uluslararası Film Festivali bu süreci yara almadan aşmayı başarmıştır. Günümüzde yaşananlar göz önüne alınırsa festivallere her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğu ortada." değerlendirmesinde bulundu.

Festival olarak Türk sinemasına destek vermeye ve izleyiciyi dünya sinemasının seçkin örnekleriyle buluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Sezgin, tüm sinemaseverleri, kültür insanlarını, ilgili kurum ve kuruluşları festivallere destek olmaya çağırdı.

"Şimdi sinema ve festivallerin yanında olmanın tam zamanı." ifadelerini kullanan Sezgin, "Kültür alanında yaşadığımız pek çok sorunun çözümü burada yatıyor. Ankara Uluslararası Film Festivaline ve diğer film festivallerine destek olmak, katılmak iyi başlangıçtır." değerlendirmesinde bulundu.