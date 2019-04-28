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Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 11:39 | Son Güncelleme

Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri törenle sahiplerini buldu - Törende, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "Saf" filmindeki rolüyle Saadet Işıl Aksoy, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü ise "Görülmüştür" filmiyle Berkay Ateş aldı - En İyi Film ödülünün sahibi de Osman Nail Doğan imzalı "Güvercin Hırsızları" oldu

Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri, törenle sahiplerini buldu.

30. Ankara Uluslararası Film Festivali ödül töreni dün akşam CerModern'de yapıldı.

Festival yetkililerince yapılan yazılı açıklamaya göre, "En İyi Film Ödülü"nün sahibi Osman Nail Doğan imzalı "Güvercin Hırsızları" oldu.

Prömiyeri geçen sene Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde yapılan "Kardeşler" ve "Saf" filmleri 30. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ikişer ödül kazandı.

Ödül kazanan filmler, yönetmenler ve oyuncular şöyle:

En İyi Yönetmen: Ali Vatansever / Saf

En İyi Kadın Oyuncu: Saadet Işıl Aksoy / Saf

En İyi Erkek Oyuncu: Berkay Ateş / Görülmüştür

Onat Kutlar En İyi Senaryo: Serhat Karaaslan / Görülmüştür

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Füsun Demirel / Görülmüştür

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Bülent Çolak / Suç Unsuru

En İyi Görüntü Yönetmeni: A. Emre Tanyıldız / Kardeşler

En İyi Sanat Yönetmeni: Meral Efe Yurtseven, Emre Yurtseven / Kardeşler

En İyi Özgün Müzik: Mustafa Avcı / Yuva

Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu: Naim Kanat / Güvercin Hırsızları

SİYAD En İyi Film: Görülmüştür / Serhat Karaaslan

Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film: Nebula / Tarık Aktaş

Ulusal Belgesel Yarışması En İyi Film: Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne? / Rena Lusin Bitmez

Ulusal Kısa Film Yarışması En İyi Film: Duyuyor musun Anne? / Tuna Kaptan

Proje Desteği Ödülü: Karanlıkta Islık Çalanlar / Pınar Yorgancıoğlu

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