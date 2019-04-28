Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri, törenle sahiplerini buldu.
30. Ankara Uluslararası Film Festivali ödül töreni dün akşam CerModern'de yapıldı.
Festival yetkililerince yapılan yazılı açıklamaya göre, "En İyi Film Ödülü"nün sahibi Osman Nail Doğan imzalı "Güvercin Hırsızları" oldu.
Prömiyeri geçen sene Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde yapılan "Kardeşler" ve "Saf" filmleri 30. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ikişer ödül kazandı.
Ödül kazanan filmler, yönetmenler ve oyuncular şöyle:
En İyi Yönetmen: Ali Vatansever / Saf
En İyi Kadın Oyuncu: Saadet Işıl Aksoy / Saf
En İyi Erkek Oyuncu: Berkay Ateş / Görülmüştür
Onat Kutlar En İyi Senaryo: Serhat Karaaslan / Görülmüştür
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Füsun Demirel / Görülmüştür
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Bülent Çolak / Suç Unsuru
En İyi Görüntü Yönetmeni: A. Emre Tanyıldız / Kardeşler
En İyi Sanat Yönetmeni: Meral Efe Yurtseven, Emre Yurtseven / Kardeşler
En İyi Özgün Müzik: Mustafa Avcı / Yuva
Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu: Naim Kanat / Güvercin Hırsızları
SİYAD En İyi Film: Görülmüştür / Serhat Karaaslan
Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film: Nebula / Tarık Aktaş
Ulusal Belgesel Yarışması En İyi Film: Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne? / Rena Lusin Bitmez
Ulusal Kısa Film Yarışması En İyi Film: Duyuyor musun Anne? / Tuna Kaptan
Proje Desteği Ödülü: Karanlıkta Islık Çalanlar / Pınar Yorgancıoğlu
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