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Ankara Üniversitesi, cinsel taciz ve saldırıları araştıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 13:15 | Son Güncelleme

Ankara Üniversitesi Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi (CTS), Veterinerlik Fakültesi'nde görevli Prof.

Ankara Üniversitesi Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi (CTS), Veterinerlik Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Hasan B.'nin (53), kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B.'ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından, komisyon kurdu. CTS Koordinatörü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz Uygur, "Komisyonda, öğrencilerimizin, idari personelimizin, öğretim üyelerimizin mevcut olan olay veya başka olaylarla ilgili bütün şikayetlerini alacağız. Şimdiye kadar yapılmış olan bütün soruşturmaları inceleyeceğiz. Göz yumma, eksiklik varsa raporlaştırıp, sorumlularla ilgili idari ve yargı sürecinin başlatılmasını sağlayacağız" dedi. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Hasan B., geçen hafta kendisine ait Çayyolu Mahallesi'ndeki hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye, iddiaya göre şiddet uygulayıp tecavüz etti. Ç.B.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hasan B., tutuklandı. Skandala Ankara Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, öğrenciler ve çalışanlar, Veterinerlik Fakültesi önünde bir araya gelerek, tepkis gösterdi. CTS Koordinatörü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz Uygur, 2011 yılında kurdukları CTS ile üniversitedeki cinsel taciz ve saldırı olaylarını araştırdıklarını, son olayın ardından da komisyon kurduklarını söyledi. Prof.Dr. Uygur, "CTS olarak kurulan komisyonda veterinerlik fakültesindeki öğrencilerimizin, idari personelimizin, öğretim üyelerimizin, mevcut olan olay veya başka olaylarla ilgili bütün şikayetlerini alacağız. Şimdiye kadar yapılmış olan bütün soruşturmaları inceleyeceğiz. Bu soruşturmalara göz yuman, üstünü kapatan ve ya bunlarda eksiklik varsa, şikayetler dikkate alınmamışsa tek tek hepsini raporlaştırıp, sorumlularla ilgili gerekli idari sürecin ve yargı sürecinin başlatılmasını sağlayacağız" diye konuştu. 'NOTLA TEHDİT EDİLDİKLERİ İÇİN BİZE BAŞVURMUYORLAR' Cinsel taciz ve saldırı olaylarına maruz kalan öğrencilerin birçoğunun sesini çıkaramadığını, bu nedenle de vakaların CTS birimine intikal etmediğini kaydeden Prof. Dr. Gülriz Uygur, şunları söyledi: "Öğrenciler korktuğu için, notla tehdit edildiği için bize başvuramamakta. Biz, öğrencilerimize bu güvenceyi vermek için yola çıktık. Öğrencilerimiz öncelikle kendilerini güvende hissedecek, ardından gelip bize başvuracak. Biz bu ortamı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Öğretim üyelerine çağrı yapıyorum; Her biriniz girdiğiniz sınıflarda öğrencilerinize bu güvenceyi verin. 'Başınıza böyle bir olay geldiğinde ben arkanızdayım, seninle beraberim' deyin. Öğrencileri yalnızlaştırmayın, yalnız bırakmayın. Bu işi beraber çözmek için hareket edelim." 'ÜNİVERSİTELERDE CİNSEL SALDIRILARLA MÜCADELE ETMEK KOLAY DEĞİL' Ankara Üniversitesi olarak yaşanan son olaydan dolayı çok öfkeli olduklarını vurgulayan Uygur sözlerini şöyle sürdürdü: "CTS olarak üniversitemiz içinde ya da dışında meydana gelmiş olan, üniversite kimliğini taşıyan her türlü olayla mücadele ettiğimizi ve edeceğimizi, şiddete uğrayan ve uğrama ihtimali olan arkadaşlarımızın yanında yer aldığımızı beyan ediyoruz. Üniversitelerde cinsel taciz ve saldırılara karşı mücadele etmek hiç kolay değildir. Özellikle hiyerarşik bakımdan üstün olan kişiye karşı cinsel taciz ve saldırı konusunda mücadele etmek hiç kolay değil. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi H.B. tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülen bu olay da yaşanılan bu zorluğa işaret etmektedir. Ancak bu zorluk taciz ve tecavüzlerle mücadele edilememesi veya onların kabullenilmesi anlamına gelmemektedir. Aksine karşımıza çıkan bu olay, hiyerarşik ilişkiler içinde gerçekleşen tecavüz ve tacizin saklandığı, üzerinin örtüldüğü, şikayetçi olanların dışlandığı ortama dönüşmemesi gerekliliğini bir kez daha önümüze koymaktadır." 'ŞİDDETE UĞRAYAN ARKADAŞIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ' Olayları önlemenin başlıca yolunun, çalışanları ve öğrencileri karşılaştıkları cinsel taciz ve saldırı durumlarında şikayetçi olmaya teşvik etmek olduğunun altını çizen Uygur, "Yaşanan olayların üzerine gidilerek, tüm boyutlarıyla açığa çıkarılmasını sağlamak, önleyici olduğu kadar da dönüştürücü bir etkiye sahiptir. Bu noktada idari ve hukuki süreçlerin işletilmesi son derece önemlidir. Ankara Üniversitesi CTS olarak bu mücadeleyi etkin kılmak için hareket ettiğimizi, akademik kültürü değiştirmek için sürekli bilgilendirme çalışması yaptığımızı belirtiyoruz. Karşılaştığımız vahim olayla ilgili harekete geçeceğimiz, üniversitenin soruşturma sürecini yakından takip edip, yargılama sürecinde de şiddete uğrayan arkadaşımızın yanında yer alacağımızın bilinmesini isteriz" diye konuştu.

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