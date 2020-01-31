Ankara Üniversitesi, Holokost kurbanlarını andı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği bir gerçektir ki ‘Güçlü olmak kimseyi haklı kılmaz’. Bugün bizi bir araya getiren Holokost hususunda dile getirilen düşüncelerde samimiysek şimdi durulması gereken saf bellidir. Türkiye tam da orada durmaktadır ve durmaya devam edecektir” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen ‘Holokost Kurbanlarını Anma Günü’ne katıldı. Ankara Üniversitesinin Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 5’inci kez ev sahipliği yaptığı program kapsamında Auschwitz’in kurtuluşunun 75’inci yıl dönümü de kutlandı. Anma töreninin açılış konuşmalarının öncesinde Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Yener ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Prof. Dr. Yeşim Alkaya Yener katılımcılara müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, soykırımın hiçbir türlüsünün kabul edilmeyeceğini vurgulayarak, Holokost’un ırkçılık tehlikesine karşı sonsuza kadar geçerli olacağını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Güçlü olmak kimseyi haklı kılmaz’ sözünü hatırlatan Ersoy, Türkiye’nin her daim mazlumun yanında olacağına da değinerek, “Holokost’un sone erişini sembolize eden Auschwitz-Birkenau ölüm kampının 75’inci yıl dönümünde Nazi rejiminin katlettiği 6 milyon Yahudi başta olmak üzere hedef aldığı milyonlarca insanı saygıyla anıyorum. Türkiye olarak ortak sunucusu olduğumuz ve 27 Ocak gününü Holokost Kurbanlarını Anma Günü olarak ilan eden Birleşmiş Milletler (BM) kararının ön sözünde, ‘Holokost; bağnazlık, nefret, önyargı, ırkçılık tehlikesine karşı sonsuza kadar geçerli olacak bir uyarıdır’ ifadesi yer alır. Maalesef günümüz toplumlarının bu uyarıyı ne derece dikkate aldığı sorusuna olumlu yanıt verebilmek mümkün değildir. Son dönemde din ve ırk suçlarında görülen artış endişe verici düzeydedir. Türkiye, insanlığa karşı suç olarak gördüğü antisemitizm, ırkçılık ve aşırıcılığa karşı mücadelesini sürdürmektedir. Bu olguyla mücadelede devletlerin yanında toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir. Yahudiler Türkiye’de bugüne dek güvenle yaşamışlardır. Ülkede, Yahudi cemaati aleyhinde bir saldırı vuku bulduğunda Türk hükümeti, Yahudileri takdire şayan bir şekilde savunmuştur. Yahudi vatandaşlara kısıtlamalar koyup, Nazilere teslim eden hükümetlerin aksine, Türkiye vatandaşı Yahudilerin kişisel güvenliklerinin korunmasına ve hiçbir surette zarar görmemelerine özen göstermiştir. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de kimliğine bakmadan zalimin karşısında mazlumun yanındadır. Biz milli gelirine oranla dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesiyiz. 21’inci yüzyılın en büyük mülteci krizi yanı başımızda cereyan etmektedir. Bu kriz sırasında gelişmiş ülkeler kapılarını mültecilerini kapatırken, Türkiye 4 milyon Suriyeliye kapılarını açmıştır. Orta doğuda ve dünyanın başka bölgelerinde bugün çekilen acılar tarihten ders alınmadığını göstermiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği bir gerçektir ki, ‘Güçlü olmak kimseyi haklı kılmaz’. Bugün bizi bir araya getiren Holokost hususunda dile getirilen düşüncelerde samimiysek şimdi durulması gereken saf bellidir. Türkiye tam da orada durmaktadır ve durmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.