Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni

"Hepsi bizim şu anda arşivlerimizde sesli ve görüntülü olarak var. Boko Haram, Eş-Şebab dediğimiz yapıların hepsi de proje ürünü organizasyonlardır. FETÖ'nün gerçekte ne olduğunu görmek istiyorsanız elebaşlarının nerede, kimlerin himayesinde yaşadığına bakınız. Acaba Amerika, 1999'da niçin kendisini Amerika'ya davet edip, 400 dönümlük bir arazide kendisini şu an ağırlıyor? 90 koli verilmiş mahkeme kararlarına rağmen acaba niçin bize bunu teslim etmiyor, neden? Demek ki bu proje üzerinde hesaplar var, hala bunu yürütmeye devam ediyorlar. Benim 251 evladım bu ülkede 15 Temmuz gecesi şehit edilecek, 2 bin 193 kardeşimiz gazi olacak, birileri çıkacak hala birilerini kurtarmanın gayreti içerisine girecek."

El-Kaide'yi ve onun ikizi DEAŞ'ı kimlerin kurdurduğunu, kimlerin kullandığını, kimlerin yönlendirdiğini bizzat kendi ağızlarından dinlediklerini, hepsini takip ettiklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şehitlerin, gazilerin hesabını sormanın yönetimde olan insanlar olarak görevleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanında kimin eline masum kanı bulaşıyorsa aynı fitne senaryosunun bir oyuncusu olduğundan hiç şüpheniz olmasın. Dikkat ediniz, başına sarık saran, üzerine cübbe giyen, ağzından ayetler dökülen terörist başlarının adeta nöbetleşe sürdürdükleri faaliyetlerden tek zarar gören Müslümanlardır, maalesef." diye konuştu.

- "Gerçekleri görmeleri için inşallah bu kadar musibet yeterli olur"

Yunus Emre'nin "Ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm" sözünü anımsatan Erdoğan, "İşte bize bu lazım. Şekil, kim için, sadece Müslümanları aldatmak için. İşte DEAŞ, El Kaide... Bunlar böyle değil mi? Bunlar bunu bu şekilde yapmadılar mı, böyle yaptılar. Bundan sonra da yapacaklar, haberiniz olsun. Kendilerine dünyanın en zengin doğal kaynaklarının sefalet içinde yaşayan ve sürekli birbirini boğazlayan bekçileri rolü verilenlerin gerçekleri görmeleri için inşallah bu kadar musibet yeterli olur." şeklinde konuştu.