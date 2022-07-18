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Ankara Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Ankara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

18.07.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Üniversitesi taban puanları merak konusu oldu. YKS 2022 sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklandı. Tercih yapacak adaylar taban puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanlarını araştırmayı sürdürüyor. Ankara Üniversitesini hayal eden birçok aday da bu soruların cevabını merak ediyor. Peki Ankara Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması belli mi? İşte detaylar...

Ankara Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Ankara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

Ankara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? sorusu üniversite tercihlerinde Ankara Üniversitesi'ni tercih edecek adaylar tarafından merak konusu oldu. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Adaylar tercih işlemlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinde n gerçekleştirecek. Peki Ankara Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Üniversite taban puanları ve kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığıyla ilgili bilgiler sorgulanmaya devam ediyor.
2022 yılının üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin, yakın zamanda
açıklanması bekleniyor.

ANKRAA

YKS sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık.

Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."

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YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM BaşkanI Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."

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YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ 2022?

YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.

2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.

Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.

İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:

"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."

YKS'DE KAÇ KİŞİ ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK?

YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.


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